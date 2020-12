Transport aérien: voici les pertes et les stratégies de sortie de crise des compagnies maghrébines

Royal Air Maroc, Air Algérie et Tunisair traversent des zones de turbulence à cause des impacts négatifs de la pandémie du Covid-19. Elles enregistrent des pertes importantes et manquent de visibilité quant à la relance. Seule la RAM dispose actuellement d’une stratégie de sortie de crise.

Par Moussa Diop