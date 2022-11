© Copyright : DR

Kiosque360. Tous les voyants ou presque sont au vert. Selon l’ONDA, les aéroports du Maroc ont accueilli 16.546.802 passagers durant les dix premiers mois de cette année, soit un taux de récupération de 79% par rapport à la même période en 2019. Cet article est une revue de presse du journal Aujourd’hui Le Maroc.

Le transport aérien poursuit sa reprise progressive, rapporte Aujourd’hui Le Maroc dans sa livraison du jour. Le quotidien indique en effet que le trafic a réalisé au cours des dix premiers mois de l’année une performance lui permettant de récupérer 79 % des passagers et 81 % des mouvements aéroportuaires enregistrés durant la même période de 2019.

On apprend aussi que pour le mois d’octobre, ces taux de récupération atteignent les 101 % pour les passagers et 94 % pour les mouvements portuaires. Selon l’ONDA, les aéroports du Maroc ont accueilli 2.191.055 passagers durant le mois d’octobre et 16.845 mouvements aéroportuaires.

Le trafic aérien cumulé a atteint au cours des 10 premiers mois de l’année 16.546.802 passagers et 142.284 mouvements d’avion. «L’aéroport Casablanca Mohammed V, première plateforme aéroportuaire du Royaume, a accueilli durant ce mois d’octobre 759.360 passagers avec 6.084 vols. Ce trafic représente 90% du trafic aérien passagers et 80% des mouvements aéroportuaires enregistrés durant le mois d’octobre 2019», précise l’ONDA.

Notons que concernant le trafic aérien cumulé depuis le début de l’année 2022, l’aéroport Casablanca Mohammed V a accueilli 6.176.926 passagers via 54.714 vols, soit un taux de récupération de l’ordre de 71% pour chacun des segments par rapport à la même période de 2019.

«La récupération se consolide durant les dix premiers mois pour les aéroports des régions du Nord et de l’Oriental qui ont enregistré des taux de récupération supérieurs ou égaux à 100% par rapport à la même période de 2019 (Tétouan: 398%, Oujda: 120%, Nador: 110%, Tanger: 104%). De même, l’aéroport de Guelmim a enregistré un taux de récupération de l’ordre de 140 % du trafic passagers enregistré durant la même période de 2019», confirme l’office.

Aujourd’hui Le Maroc indique aussi que concernant le trafic international, on note l’arrivée de 14.790.085 passagers sur les dix premiers mois de l’année, soit un taux de récupération de 80% par rapport à la même période de 2019, précisant que les marchés européen, moyen et extrême-orientaux, nord-américain et africain ont enregistré, durant le mois d’octobre, des taux de récupération supérieurs à 100 %.

On note aussi que l’Europe, qui représente plus de 84 % du trafic aérien international, a enregistré un taux de récupération de l’ordre de 107% par rapport au mois d’octobre 2019. Enfin, au sujet du trafic domestique, le flux des passagers a atteint les 1.756.717 entre janvier et fin octobre, soit un taux de récupération de 70 % comparé à la même période de l’année 2019.