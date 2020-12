© Copyright : DR

Kiosque360. Les efforts déployés ces dernières années par les autorités touristiques de la région du Nord, pour développer le digital, portent leurs fruits. L’écosystème digital de promotion touristique de la région du Nord vient en effet de se distinguer à l’international. Les détails.

L’écosystème digital de promotion touristique de la région du Nord fait son entrée dans la cour des grands, nous apprend Aujourd’hui Le Maroc dans sa publication de ce mardi 8 décembre. On apprend, en effet, que cet écosystème est candidat à «Skift Idea Awards 2020», l’un des principaux événements sectoriels au monde qui récompense les meilleures initiatives visant à redéfinir l’expérience du voyage.

«Initié par le CRT de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, le projet est désormais finaliste dans la «meilleure innovation de destination». Cette catégorie regroupe l’Office du tourisme des Etats-Unis, l’Office du tourisme de la Californie, le Bureau du tourisme et des affaires de Miami et l’Association Kyoto Tourism», précise le journal.

Pour Rkia Alaoui, présidente du CRT Tanger-Tétouan-Al Hoceima, la région du Nord a fait de sa présence numérique et de l’innovation une priorité, en investissant dans ce sens ces dernières années. «Cela démontre que nous sommes sur la bonne voie pour mieux comprendre l’évolution des besoins et des pratiques de l’ensemble des acteurs sur l’ensemble de la chaîne de valeur du voyage, aussi bien pour ce qui concerne les opérateurs que les clients finaux», souligne-t-elle.

Le quotidien explique que la présence numérique de la région est, en effet, un levier d’action et de développement prioritaire pour le CRT, qui œuvre à mettre en œuvre toutes les initiatives favorisant la résilience du secteur au niveau local, renforçant ainsi ses capacités de reprise. On apprend aussi que la destination Nord se veut un outil central pour le partage de l’information touristique et la valorisation de la Data. Ainsi, les opérateurs pourront accéder exclusivement à des données consolidées concernant les attentes, perceptions et comportements des clients du Maroc et des différents pays émetteurs. «Avec la reprise graduelle espérée en 2021, le projet permettra au CRT d’avoir une connaissance très pointue des préférences et attentes des voyageurs, de la composition des groupes, des durées de séjour, des durées de planification, ainsi que des saisonnalités par marché émetteur», précise-t-on.

Il est à souligner que ce projet en est actuellement à sa deuxième phase de développement et que cette phase devrait être opérationnelle à partir de février 2021. Selon le CRT, cet écosystème constitue une best-practice en termes d’organisation digitale et d’exploitation de data. Force est de remarquer aussi que le CRT met également en place son propre outil de business intelligence permettant l’accès à plusieurs fonctionnalités stratégiques.