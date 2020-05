© Copyright : DR

Kiosque360. La Banque centrale a demandé aux banques de suspendre toute distribution de dividendes à leurs actionnaires au titre de l’exercice 2019. Une décision qui pourrait mettre les banques dans une situation délicate.

La Banque centrale vient de demander aux banques de suspendre le versement des dividendes pour conserver les fonds propres nécessaires à la gestion de la crise, rapporte L’Economiste dans sa livraison du jour. Le quotidien indique aussi que l’objectif est de préserver leur capacité d’octroi de financement et de réorienter les efforts vers les entreprises en difficulté, en cette période de crise sanitaire. «C’est une décision de prudence. Le système financier est la base d’une économie saine. Les banques ont besoin de fonds propres pour pouvoir financer leurs clients et l’économie», explique un banquier cité par L’Economiste. Ainsi, en suspendant jusqu’à nouvel ordre la rémunération des actionnaires pour l’exercice 2019, les banques pourront mobiliser plus de fonds pour l’économie réelle, ajoute le journal.

Soulignons que, l’année passée, les banques (hors BMCI) avaient versé près de 5,5 milliards de dirhams à leurs actionnaires, ce qui représente un taux de distribution de 60%, identique à celui de 2018. «Il va certainement y avoir des discussions avec la Banque centrale. Si les institutionnels peuvent renoncer aux dividendes, ce n’est pas le cas des petits porteurs dont les intérêts doivent être préservés», souligne un autre banquier.

Le quotidien nous apprend également que certaines banques, qui avaient déjà annoncé la distribution de dividendes, devront maintenant trouver un plan d’action à proposer à Bank Al-Maghrib. Ces banques pourraient, en effet, se retrouver dans une situation délicate avec les petits porteurs.