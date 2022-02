© Copyright : DR

Kiosque360. Dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’aménagement aquacole de la région Souss-Massa mis en place par l’ANDA, 43 projets d’aquaculture d’un investissement global de 481 millions de dirhams ont été sélectionnés. Cet article est une revue de presse du quotidien Aujourd’hui le Maroc.

L’aquaculture, filière d'excellence et d'avenir dans la région Souss-Massa, est en plein développement. En effet, dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’aménagement aquacole de la région, 43 projets pionniers ont été retenus, comme le rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 23 février. D’un investissement total de 481 millions de dirhams, ces projets ambitionnent de produire 58.000 tonnes/ an sur les quelque 1.368 ha de superficie exploitées et de créer 1.142 emplois.

Parmi les projets, trois sont portés par trois groupements de jeunes entrepreneurs (JE) originaires de la région et trois autres par des coopératives de marins pêcheurs. Ces six projets bénéficieront d’une prime d’investissement à hauteur de 20% du montant de l’investissement, plafonnée à 2 millions de dirhams pour chaque projet, précise le journal. La prime à l’investissement des projets de plateformes s’élève, quant à elle, à 20% de l’investissement de chaque projet, plafonnée à 1,2 million de dirhams.

Le plan d’aménagement mis en place par l’Agence nationale pour le développement de l’aquaculture (ANDA) vise à optimiser la production et la valorisation aquacoles de la région en respectant les valeurs internationales. La région Souss-Massa offre un potentiel de production aquacole estimé à 81.000 tonnes pour une superficie de 4.110 ha. La région dispose aujourd’hui de 151 unités de production aptes à la réalisation de projets de fermes aquacoles, notamment pour la conchyliculture et l’algoculture, réparties sur 2.265 ha, souligne le quotidien qui précise que le Conseil régional de la région a mobilisé une enveloppe de 20 millions de dirhams pour des projets aquacoles et des plateformes de valorisation et de commercialisation de coquillages.