© Copyright : Fahd Rajil

VidéoAprès trois années d’absence en raison de la pandémie du Covid-19, le SIAM reprend ses droits avec la 15ème édition prévue à Meknès du 2 au 7 mai 2023 sous le thème «Génération Green, pour une souveraineté alimentaire durable».

La Grande-Bretagne a été choisie comme le pays invité d’honneur de ce salon international qui est appelé, par ailleurs, «à renforcer le partenariat agricole du Maroc avec les pays africains», a déclaré le ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime et du développement rural, Mohammed Sadiki, lors d’une conférence de presse tenue mardi au siège de son département à Rabat.

Cette conférence de presse a également vu la présence du commissaire général du SIAM, Jaouad Chami, du président du directoire du Crédit Agricole, Noureddine Boutayeb, de la présidente de l’Association des régions du Maroc, Mbarka Bouaida, et de l’ambassadeur du Royaume-Uni au Maroc, Simon Martin.

Comme l’ont souligné Sadiki et Chami, la 15ème édition du SIAM aura lieu avec la participation de 60 pays, dont 24 africains, sur une superficie de 18 hectares (couverts et en plein air). Il est également annoncé la présence de quelque 1.400 exposants nationaux et étrangers œuvrant dans divers domaines agricoles, tels que les cultures, l’élevage, la mécanisation, les industries agro-alimentaires ou encore les engrais. Les organisateurs s’attendent aussi à recevoir un million de visiteurs.

Au sujet de la thématique de cette édition, le ministre de l'Agriculture a indiqué que la «notion de souveraineté alimentaire est porteuse d’une formidable effervescence de réflexions et de débats qui contribuent à la modernisation des politiques agricoles». Et d’expliquer que la souveraineté alimentaire «n’est pas une série de solutions techniques, mais plutôt un processus en action, une invitation pour tous à organiser et repenser ensemble la manière dont nous gérons la production alimentaire et agricole, la distribution et le commerce, l’usage de la terre et les ressources aquatiques».

Quant Chami, il a estimé que le SIAM est connu par «la qualité de ses exposants». «Véritable carrefour d’échanges et d’inédites rencontres B to B, le SIAM se positionne à ce jour comme le premier salon en Afrique et parmi les meilleurs du secteur dans le monde», a-t-il affirmé.

De son côté, Simon Martin s’est dit fier que son pays ait été choisi comme invité d’honneur, indiquant que la Grande-Bretagne et le Maroc sont liés par un partenariat qu’il faut «développer davantage».

En matière d’échanges commerciaux entre les deux pays, le diplomate a indiqué que la valeur de ceux-ci a atteint en 2022 quelque 30 milliards de dirhams, soit une progression de 50% par rapport à 2021. «Les légumes et les fruits constituent une bonne part de nos importations du Maroc. Le SIAM va nous permettre d’examiner les opportunités pour développer ce partenariat», a conclu le diplomate.