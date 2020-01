© Copyright : DR

L’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS) vient de publier son rapport sur le secteur de la prévoyance sociale au titre de l’année 2018, rapporte le quotidien Aujourd’hui le Maroc dans sa livraison du 23 janvier.

Selon le document, les organismes adhérents aux régimes de retraite de base ont atteint, en 2018, un effectif de 239.800 employeurs dont 97,9% relèvent du secteur privé. Sur l’ensemble de ces employeurs, seuls 2,9% adhèrent à un régime complémentaire, soit un effectif de 7.300 adhérents. L’effectif des actifs cotisants s’est élevé à 4,3 millions à fin 2018 contre 4,2 millions en 2017, enregistrant une évolution de 2,4%. Dans le secteur privé, le nombre d’actifs cotisants de la CNSS a enregistré une progression de 2,6% pour atteindre 3,5 millions salariés. En revanche, le nombre des actifs cotisants du CMR-RPC a connu une baisse de 1,8% par rapport à 2017 pour se situer à 645.800 cotisants, alors que celui du RCAR-RG a enregistré une augmentation de 20,5% entre les deux exercices pour atteindre un effectif de 152.600 contre 126.700 en 2017.

A noter que l’âge moyen des actifs cotisants au sein du régime RCAR-RG a baissé en passant de 37,1 à 35 ans pour les femmes et de 41,7 à 40 ans pour les hommes. Pour sa part, l’âge moyen du régime CMR-RPC, caractérisé par une population vieillissante, s’est élevé à 44,2 ans pour les femmes et 46,3 ans pour les hommes, contre respectivement 43,8 et 46 ans en 2017. Pour ce qui est de la CNSS, les actifs cotisants sont beaucoup plus jeunes. En effet, la moyenne d’âge est de 38,1 ans pour les hommes et 36,5 ans pour les femmes.

Par ailleurs, l’ACAPS relève, dans son rapport, d’importantes disparités entre les salaires des actifs cotisants des régimes du secteur public et privé. Ainsi, le salaire mensuel moyen des actifs cotisants du RCAR-RG a baissé par rapport à son niveau de 2017 pour se situer à 9.193 dirhams par mois pour les femmes et à 10.953 dirhams pour les hommes, contre respectivement 10.103 et 11.381 dirhams enregistrés une année auparavant. Le salaire mensuel moyen du CMR-RPC s’est élevé à 9.685,2 dirhams contre 9.465 dirhams en 2017. Pour la CNSS, ce salaire s’est établi à 3.924 dirhams en 2018 contre 3.860 en 2017.