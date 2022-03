© Copyright : DR

Kiosque360. Le gouvernement a-t-il tenu sa promesse de débloquer le remboursement de crédit TVA de 13 milliards de dirhams? Tout porte à croire que le plus gros a été fait. Cet article est une revue de presse tirée du journal Les Inscriptions ECO.

Chose promise, chose due. Le gouvernement est en passe d’honorer les promesses faites en décembre dernier et portant sur le remboursement de crédit TVA. Dans son édition du 15 mars, Les Inspirations ECO rappelle l'annonce, en décembre dernier, du remboursement par l’Etat de 13 milliards de dirhams, d'ici avril 2022, des crédits TVA aux entreprises.

Une annonce qui a été suivie dans la foulée par le déblocage de 2,5 milliards de dirhams pour "permettre aux entreprises, principalement les petites et moyennes, de disposer de liquidités importantes dans un contexte de crise et, ainsi, renforcer leur capacité d'investissement et leur développement".

Quelques mois après,"le montant global des remboursements de TVA à l’intérieur et à l’importation (y compris la part supportée par les collectivités territoriales) s’est élevé à 12,655 milliards de dirhams contre 10,434 milliards à fin décembre 2020, soit une hausse de 21,28%". Un chiffre qualifié "d'énorme" par Hakim Marrakchi, président de la Commission douane et fiscalité de la CGEM interrogé par le journal. L'année n'a heureusement pas débuté sur ce trend, avec une baisse des remboursements en janvier à 116 milliards de dirhams contre 191 milliards à fin janvier 2021. En cause, "les efforts assez conséquents qui ont été fournis" en décembre.

Le journal évoque un effort supplémentaire de 6 milliards de dirhams en quelques semaines. "Ce qui signifierait que pratiquement 40% de l’effort a été concentré entre décembre et janvier", précise-t-il. La cadence s'est réaccélérée fin février puisque "les remboursements de TVA à l’intérieur et à l’importation (y compris la part supportée par les collectivités territoriales) ont atteint 1,596 milliard de dirhams contre 1,057 milliard un an plus tôt, affichant une hausse de 51%, soit plus de 539 millions supplémentaires décaissés".

Le quotidien affirme que "tous les créanciers de l’État n’ont pas encore été remboursés". Pour remédier à cela, il est demandé aux responsables du patronat de transmettre à l'administration "la liste des entreprises qui ont déposé leur dossier complet et qui n’ont pas encore été remboursées". En attendant, l'identification des entreprises qui n'ont pas encore été remboursées est en cours.