Point presse du ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts, Mohammed Sadiki, tenu à l'issue de la réunion hebdomadaire du conseil de gouvernement, à Rabat, le 2 décembre 2021.

© Copyright : Sarah Kaichouh - Map

Un projet de loi portant création d’un Registre national agricole a été examiné et adopté en conseil de gouvernement, ce jeudi 2 décembre 2021. En conférence de presse, le ministre de l’Agriculture, Mohammed Sadiki, a décliné les objectifs de ce Registre et son utilité.

Le Registre national agricole (RNA) se présente comme une base de données qui recense l’ensemble des exploitations agricoles au niveau national, ainsi que leurs exploitants, a d’emblée indiqué le ministre, soulignant que les données ayant servi à constituer ce registre proviennent de différentes sources, et en particulier des opérations de recensement réalisées par le département de l’Agriculture.

A ce jour, a-t-il ajouté, le Registre comptabilise plus de 9 millions d’hectares de terres agricoles; 1,6 million d’exploitants agricoles et 32 millions de têtes de bétail. «Chaque exploitant aura un identifiant unique», a précisé le ministre.

Sur les objectifs du RNA, Mohammed Sadiki a fait savoir que ce registre vient compléter et améliorer les outils de pilotage des politiques publiques dans le domaine agricole. Il permettra ainsi de faciliter l’accès des fellahs aux différents programmes de développement agricole, mis en place par le gouvernement, et à encourager les investissements dans ce secteur.

Le RNA permettra aussi une meilleure gestion des crises (sécheresse, inondations, maladies) et des assurances agricoles, et favorisera la mise en place des stratégies et programmes relatifs au domaine agricole, dans le cadre du Plan Maroc Vert et Génération Green 2020-2030. La certification et la traçabilité des produits agricoles seront également mieux assurées grâce à cet outil, a indiqué le ministre.

Le RNA jouera aussi un rôle crucial dans le chantier de la généralisation de la protection sociale des agriculteurs puisque les fellahs pourront accéder à différentes prestations sociales et en bénéficier, parmi lesquelles la couverture médicale. «Pour généraliser la couverture sociale, il nous faut des données fiables et précises sur la population des fellahs et leurs revenus», a affirmé le ministre.

Le RNA permettra aussi un meilleur ciblage des différentes aides de l’Etat (financement, incitations, etc.). Grâce au RNA et à l’identifiant unique, la procédure pour bénéficier des aides de l’Etat devient beaucoup plus simple, a fait savoir Mohammed Sadiki.

A noter que le texte portant création du RNA est composé de 19 articles définissant les objectifs, les dispositions et les modalités de mise en œuvre du registre.

Le projet de loi, qui fera son entrée prochainement au Parlement, a par ailleurs été élaboré en tenant compte des observations et recommandations des différents intervenants, notamment la Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel (CNDP).