© Copyright : DR

Kiosque360. L’OMPIC note une nette amélioration en 2021. Il est question d’une progression des demandes de titres de propriété industrielle, ainsi que des activités liées au registre central du commerce par rapport à 2020. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Aujourd’hui le Maroc.

Dans son bilan de l’année 2021, l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC) fait état d’une augmentation du nombre de demandes de titres de propriété industrielle et d’activités liées au registre central du commerce par rapport à l’année 2020 et à la situation en 2019, soit avant la pandémie de Covid-19, rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 28 février.

Aussi, en mot d’ouverture du bulletin de la propriété industrielle et commerciale de l’OMPIC, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, a exprimé sa fierté au vu «de la capacité de nos entreprises à relever les défis liés à la pandémie» et «de la dynamique enclenchée pour créer de la valeur et contribuer au développement économique de notre pays».

Dans le détail, 17.820 demandes d’enregistrement de marques ont été comptabilisées en 2021, représentant une hausse de 16%. Du côté des dessins modèles industriels, leur nombre s’élève à 4.404, en amélioration de 12%. Quant aux demandes de brevets d’invention, elles sont au nombre de 2.804, dont 255 demandes d’origine marocaine.

Pour les nouvelles entreprises immatriculées au registre du commerce, l’OMPIC annonce le chiffre de 104.48 en 2021 (dont 72 227 entreprises personnes morales), soit un bond de 23% comparé à la même période en 2020 (+31% et 56% SARLAU contre 43,6% de SARL).

Par répartition géographique, Casablanca-Settat capte la majorité des créations d’entreprises morales nouvellement immatriculées à hauteur de 34%. Elle est suivie de Rabat-Salé-Kénitra (15%), Tanger-Tétouan-Al Hoceima (11%) et Marrakech-Safi (10%).

Pour ce qui est des créations d'entreprises individuelles, l’OMPIC révèle 32.521 nouvelles immatriculations, soit +9% par rapport à 2020. Parmi ces créations, 4.809 ont été comptabilisées à Tanger-Tétouan-Al Hoceima, 4.352 à Rabat-Salé-Kénitra et 3.828 à Casablanca-Settat. L’OMPIC fait également savoir qu’elle a délivré 135.118 certificats négatifs en 2021.