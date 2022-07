© Copyright : DR

La compagnie nationale Royal Air Maroc a procédé hier, mardi 5 juillet 2022 à Dakar, à la signature de cinq conventions avec des partenaires privilégiés sur le marché sénégalais, qui constitue son premier marché en Afrique subsaharienne.

La cérémonie de signature, tenue en présence d'une délégation de Royal Air Maroc comprenant notamment Ilham Kazzini, directeur du pôle commercial à RAM, de l'ambassadeur du roi Mohammed VI à Dakar, Hassan Naciri, et du représentant régional de RAM au Sénégal, Anouar Mabrouki, entre dans le cadre du renforcement de la coopération entre Royal Air Maroc et ses partenaires privilégiés au Sénégal.

Les conventions gagnant-gagnant permettront à RAM de proposer des avantages aux partenaires, qui contribueront à leur tour, à améliorer l'image de la compagnie nationale, ainsi qu'au développement de son activité sur le marché du Sénégal.

Les accords ont été signés avec la Confrérie Tijane du Sénégal comprenant la famille tijane de Tivaouane, la famille Oumarienne, la Fayda tijania de Kaolack, et celle de Medina Gouna, avec le Club des investisseurs marocains au Sénégal, le Cercle Sénégal-Maroc pour l'amitié et la fraternité, l'Association des commerçants sénégalais, qui comprend quatre grandes associations les plus dynamiques du pays, ainsi qu'avec le Collectif des médecins marocains au Sénégal.

Au cours de cette cérémonie de signature, Ilham Kazzini, directeur du pôle commercial à RAM, a souligné qu'avec la conclusion de ces conventions, la compagnie nationale lançait une nouvelle étape de proximité avec le marché sénégalais, qui constitue son premier marché en Afrique subsaharienne et une locomotive de développement du continent africain.

Elle a ajouté que la signature de ces conventions avec les partenaires de la compagnie nationale au Sénégal intervient après la confirmation d'une reprise des activités de transport, en particulier, et des voyages, en général, lesquelles ont été touchées pendant plusieurs mois par «une des crises les plus dures de l'histoire» du secteur, la pandémie de Covid-19.

Ilham Kazzini a, d'autre part, indiqué que depuis le lancement de la ligne Casablanca-Dakar en 1957, la compagnie nationale joue un rôle important de connectivité entre l'Europe et l'Afrique, aux côtés de la compagnie Air Sénégal, permettant ainsi aux voyageurs sénégalais de rejoindre dans les meilleures conditions leur pays et contribuer aussi au rayonnement et au développement du Sénégal.

Elle de même rappelé que Royal Air Maroc a rejoint l'alliance Oneworld, qui regroupe 14 compagnies des plus prestigieuses du monde, indiquant que par cette adhésion, RAM offre à ses clients un réseau de près de 1000 destinations et des avantages exclusifs allant de l'accès au programme de fidélité des partenaires de la compagnie à des services personnalisés dans les aéroports du monde entier.

La compagnie nationale procèdera également ce mercredi 6 juillet 2022 dans la ville sainte de Touba, dans le centre-ouest du Sénégal, à la signature d'une convention similaire avec les membres de la confrérie des Mourides.