Rachid Idrissi Kaitouni reconduit à la tête de la Fédération de l’énergie

Les nouveaux membres du bureau de la Fédération de l’énergie ont décidé à l’unanimité de nommer Rachid Idrissi Kaitouni en qualité de président.
Ainsi, le nouveau bureau de la Fédération de l’énergie pour le mandat 2025-2028 est composé comme suit:
- Rachid IDRISSI KAITOUNI, président;
- Ahmed NAKKOUCH, vice-président;
- Amina BENKHADRA , vice-présidente;
- Aymane TAUD , vice-président;
- Tarik HAMANE , vice-président;
- Abdelmajid IRAQUI HOUSSAINI, vice-président;
- Tarik MOUFADDAL , vice-président;
- Rik DE BUYSERIE , vice-président;
- Jean Pascal DARRIET, trésorier;
- Omar ALAOUI M’HAMDI, trésorier adjoint.
Le 24/09/2025 à 10h34