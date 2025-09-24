Rachid Idrissi Kaitouni reconduit à la tête de la Fédération de l’énergie

Siège de la CGEM à Casablanca.

Les nouveaux membres du bureau de la Fédération de l’énergie ont décidé à l’unanimité de nommer Rachid Idrissi Kaitouni en qualité de président.

Rachid Idrissi Kaitouni, président de la Fédération de l'énergie (DR)

Ainsi, le nouveau bureau de la Fédération de l’énergie pour le mandat 2025-2028 est composé comme suit:

Rachid IDRISSI KAITOUNI, président ;

; Ahmed NAKKOUCH, vice-président ;

; Amina BENKHADRA , vice-présidente ;

; Aymane TAUD , vice-président ;

; Tarik HAMANE , vice-président ;

; Abdelmajid IRAQUI HOUSSAINI, vice-président ;

; Tarik MOUFADDAL , vice-président ;

; Rik DE BUYSERIE , vice-président ;

; Jean Pascal DARRIET, trésorier ;

; Omar ALAOUI M’HAMDI, trésorier adjoint.