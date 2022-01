© Copyright : DR

Kiosque360. Lors de la dernière séance plénière mensuelle, le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a rappelé les acquis du pays dans le domaine agricole et rural, notamment dans le cadre du Plan Maroc Vert. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Aujourd’hui le Maroc.

Les principaux acquis du Maroc sur le plan agricole et rural ont été mis en avant par le chef du gouvernement lors de la séance plénière mensuelle consacrée à la politique générale tenue mardi 4 janvier 2022. Aziz Akhannouch a ainsi décortiqué les réalisations faites dans le cadre du Plan Maroc Vert et du programme de réduction des disparités territoriales et sociales en milieu rural, comme le rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 6 janvier.

«Véritable mécanisme de développement économique et social», comme le qualifie le chef du gouvernement, le Plan Maroc Vert a impulsé une dynamique. Ainsi, le produit intérieur brut agricole a grimpé de 5,25% en moyenne annuelle contre 3,8% pour les autres secteurs. Cette stratégie ambitieuse a également permis de dédoubler la valeur ajoutée du secteur. Cette dernière a avoisiné les 125 milliards de dirhams à fin 2018 contre 65 milliards de dirhams 10 plus tôt.

Durant le lancement du Plan Maroc Vert, le secteur agricole a aussi représenté 17,3% de contributions aux points de croissance économique nationale contre 7,3% entre 1998 et 2008. Il a également participé à hauteur de 13% au produit intérieur brut et de 13% des exportations (40 milliards de dirhams en 2019).

Le Plan Maroc Vert a facilité l’accès des petits et moyens agriculteurs avec 43 milliards de dirhams d’investissements, comme l’appuie le journal, précisant que 989 projets (14,5 milliards de dirhams) du second pilier de la stratégie articulé sur l’agriculture solidaire dans les zones fragiles ont été mis en place.

Pour ce qui est du programme de réduction des disparités territoriales et sociales en milieu rural, il est question de 8.137 projets lancés au niveau des collectivités territoriales relevant du milieu rural, dont 5.261 projets de développement liés à la lutte contre les inégalités territoriales et sociales achevés à fin 2021.