© Copyright : DR

Kiosque360. Le ministère de l’Intérieur met un cadre de référence méthodologique à la disposition des régions pour les accompagner dans l’élaboration et la mise en œuvre de la deuxième génération de PDR. Cet article est une revue de presse tirée du journal Aujourd’hui Le Maroc.

Dans sa publication de ce mardi 20 septembre, Aujourd’hui Le Maroc s’intéresse au Programme de développement régional (PDR) des régions du royaume. Le quotidien rapporte ainsi que le Ministère de l’Intérieur entend accompagner les régions dans ce sens. Il a ainsi récemment dévoilé un guide sur l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation du Programme de développement régional (PDR). «Pensée dans le cadre du nouveau contexte de la régionalisation avancée et du référentiel juridique actuel, la problématique de l’élaboration du PDR se pose dans des termes nouveaux et soulève une série de questions méthodologiques auxquelles doivent être apportées des réponses dans le cadre de ce guide, en vue de conforter la dimension stratégique du PDR, sa pertinence et son utilité», explique le quotidien.

Notons que ledit document s’adresse à l’ensemble des intervenants de ce processus et met à leur disposition un cadre de référence méthodologique qui leur permet de mieux se positionner et de s’impliquer dans la démarche collective que représente l’élaboration du Programme de développement régional. Le journal explique aussi que cet outil est un support et une opportunité de débat et d’échange entre acteurs concernés sur les mécanismes et les modes opératoires des démarches de planification et de programmation qui accompagneront l’action régionale. Pour sa part, le ministère souligne qu’il est destiné aux élus régionaux, aux élus des autres collectivités territoriales, aux services techniques de l’administration régionale, aux responsables des services déconcentrés de l’État, aux structures régionales des entreprises et établissements publics (EEP), aux partenaires économiques et sociaux de la région et leurs représentations professionnelles et aux organisations de la société civile (OSC).

«Pour ce qui est du contenu, ce document de 111 pages détaille pour chaque étape d’élaboration du PDR les objectifs, les activités à mettre en application et les points de vigilance pour, par exemple, l’intégration de l’approche genre, la dimension environnementale et le développement durable, ainsi que la participation des citoyennes et des citoyens et de la société civile», note-t-on. Aujourd’hui Le Maroc affirme que ce guide s’aligne sur la nouvelle dynamique de régionalisation et a pour finalité de mieux encadrer l’élaboration et la mise en œuvre de la deuxième génération de PDR et leur articulation au SRAT (Schéma régional d’aménagement du territoire).