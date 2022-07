© Copyright : Le360

Kiosque360. La région du Nord se verra doter d’un Plan d’aménagement aquacole (PAA). C’est en tout cas l’objectif de l’Agence nationale pour le développement de l’aquaculture (ANDA). Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Aujourd’hui le Maroc.

Dans le cadre de la stratégie Halieutis, l’Agence nationale pour le développement de l’aquaculture (ANDA) dotera la région du Nord d’un Plan d’aménagement aquacole (PAA). Ce dernier concernera le littoral allant de Larache à Cap Targha, rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 25 juillet.

L’ANDA explique ainsi qu’elle a travaillé sur «des Plans d’aménagement aquacole (PAA) au niveau du littoral national, en s’appuyant sur l'analyse approfondie d’un ensemble de critères de faisabilité techniques, socio-économiques et environnementaux», ajoutant que «la région de Tanger-Tétouan Al Hoceima, au regard de ses atouts et potentialités et de l’intérêt qu’elle suscite auprès des investisseurs, a été priorisée par l’ANDA ».

L’Agence révèle ainsi qu’un premier Plan d’aménagement aquacole portant sur la zone s’étendant de Cap Targha à Al Hoceima a été achevé et est actuellement en cours de mise en œuvre. Voulant consolider l’offre aquacole de cette région, l’ANDA planche sur l’évaluation du potentiel de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima en matière de développement de l’aquaculture marine. Elle s’intéresse également à la planification de l’activité aquacole avec la participation des parties concernées et travaille sur l’intégration de l’aquaculture parmi les différentes activités tributaires du littoral, précise le journal.

A travers son projet, l’ANDA ambitionne, dans la même logique, de doper l’investissement dans le secteur, en donnant aux investisseurs une visibilité sur les espaces propices, les espèces potentielles et les technologies d’élevage appropriées.