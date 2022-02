© Copyright : ONEE

Kiosque360. L’ONEE a investi 9 milliards de dirhams en 2021 pour poursuivre le développement de ses capacités de production, de transport et de distribution visant à satisfaire la croissance continue de la demande de ses services publics. Cet article est une revue de presse tirée du journal Aujourd’hui Le Maroc.

Avec plus de 9 milliards de dirhams en 2021, l’ONEE a poursuivi le développement de ses capacités de production, de transport et de distribution visant à satisfaire la croissance continue de la demande de ces services publics, rapporte Aujourd’hui Le Maroc dans sa livraison du jour. Le quotidien indique qu’en vue d’assurer cette mission dans les meilleures conditions de qualité et de performance, les investissements réalisés en 2021 ont atteint un montant d’environ 4,7 milliards de dirhams, et ce en dépit des différentes contraintes rencontrées, notamment celles liées aux effets de la pandémie. «En ce qui concerne l’activité de production d’énergie électrique, la puissance installée a atteint 10.968 MW, à fin décembre 2021, contre 10.627 MW à fin 2020, et ce suite à la mise en service des centrales solaires photovoltaïques de Zagora et Missour (80 MW) et au projet du Complexe solaire photovoltaïque de Tafilalet (120 MW) et du Parc éolien de Oualidia, dans le cadre de la loi 13-09 (36 MW)», souligne Aujourd’hui Le Maroc.

Ces réalisations ont été nécessaires pour accompagner la reprise de la demande en électricité au cours de l’année 2021, demande qui a enregistré une augmentation de 5,6% par rapport à l’année 2020. Précisons que la contribution des énergies renouvelables à la satisfaction de la demande devient de plus en plus importante, avec une part de 4,5% pour la production solaire (hausse de 20% par rapport à 2020) et de 12,4% pour la production éolienne (hausse de 11% par rapport à 2020). «La part de la production éolienne dépasse désormais la part de la production en gaz naturel (8,5%), et devient ainsi la deuxième plus importante source de production du pays. La production électrique répondant à la charge de base (baseload) est assurée par les centrales à charbon qui sont utilisées pour garantir la sécurité du système électrique», note-t-on.

Pour ce qui est de l’eau potable et l'assainissement liquide, une enveloppe d’environ 4,4 milliards de dirhams a été investie pour renforcer et sécuriser l’alimentation de la population en eau potable en milieux urbain et rural et pour développer l’assainissement liquide. «Concernant l’eau potable, l’effort d’investissement déployé par l’Office durant l’année 2021 a permis de maintenir la qualité de service et d’assurer l’approvisionnement en eau potable de l’ensemble des villes du Royaume. Aussi, et afin de répondre à la demande croissante en eau potable, l’Office a équipé, en 2021, un débit supplémentaire de 1,1 m3/s, ce qui a porté le débit global équipé à 78,6 m3/s», assure-t-on.

Notons aussi que la production globale de l’Office s’est établie à environ 1,3 milliard de m3, et qu’à cet égard, le débit équipé par l’Office représente plus de 94% de la capacité de production nationale. Par ailleurs, le nombre des clients de l’Office a atteint 2,5 millions d’abonnés environ. «En matière d’assainissement liquide, l’Office a réalisé 11 stations d’épuration (dont 4 extensions) et a procédé à la pose de 260 km de réseau d’assainissement. Ainsi, l’ONEE dispose, à fin 2021, de 126 stations d’épuration d’une capacité globale de 471.400 m3/j, soit une capacité additionnelle installée en 2021 de l’ordre de 17.000 m3/j», conclut le journal.