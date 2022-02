© Copyright : DR

Kiosque360. En 2022, l’ONEE mobilise une enveloppe globale de 10,5 milliards de dirhams: 5,2 milliards pour l’activité électricité et 5,3 milliards pour l’activité eau potable et assainissement liquide. Cet article est une revue de presse du quotidien Aujourd’hui le Maroc.

Lors de la sixième session du conseil d’administration de l’ONEE tenue mercredi 16 février sous la présidence du chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, le directeur général de l’Office, Abderrahim El Hafid, a annoncé la mobilisation d’une enveloppe de 10,5 milliards de dirhams pour relever les défis majeurs de 2022, comme le rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 21 février. Il s’agit notamment du projet de réforme du secteur public et la mise en œuvre des recommandations du Nouveau Modèle de Développement (NMD) dans les secteurs de l’électricité et de l’eau mais aussi les défis relatifs au retour du trend haussier et à la flambée des prix des matières premières et des combustibles au niveau international, impactant négativement ses équilibres financiers.

L’enveloppe de 10 milliards de dirhams est répartie entre 5,2 milliards pour l’activité électricité et 5,3 milliards pour l’activité eau potable et assainissement liquide. Les objectifs fixés sont nombreux. En plus de garantir la continuité du service public et la poursuite de l’alimentation du pays en électricité et en eau potable, ces projets visent notamment, la production de 1.342,8 millions de m3 d’eau potable et l’équipement d’un débit supplémentaire de 561.600 m3/jour en 2022 (portant la capacité globale de production de l’ONEE à 7,35 millions de m3/jour). Côté activité assainissement liquide, l’ONEE prévoit la mise en service de 14 nouvelles stations d’épuration des eaux usées avec une capacité additionnelle de 41.382 m3/jour.

Au niveau de la branche électricité, l’Office ambitionne de réaliser une capacité de production additionnelle de 387 MW (parcs éoliens de Taza et Boujdour). Ce qui va portyer la puissance installée électrique à 11.130 MW à fin 2022, avec une part de 40% en énergies renouvelables. Quant aux infrastructures de transport de l’électricité, l’ONEE compte mettre en service 16 nouveaux postes de transformation au courant de l’année.