OCP Africa s’engage avec la SFI pour renforcer les filières agricoles en Côte d’Ivoire et au Sénégal

OCP Africa, filiale du groupe OCP, offre des engrais adaptés aux cultures africaines.

OCP Africa, filiale du groupe OCP, leader mondial des phosphates, et la Société financière internationale, filiale du groupe Banque Mondiale, s’engagent pour renforcer les filières du riz en Côte d’Ivoire, et du millet au Sénégal. Près de 12.000 agriculteurs ivoiriens et sénégalais sont concernés.

Par Moussa Diop