Kiosque360. A partir du 1er février prochain, les importations de produits industriels seront soumises à un nouveau dispositif de contrôle. Voici ce qui attend les opérateurs.

Les opérateurs s’imprègnent des nouvelles règles en matière de contrôle des importations de produits industriels, rapporte Les Inspirations Eco qui, dans sa livraison du jour, revient sur une rencontre organisée le 13 janvier par l’ASMEX, le ministère de l’Industrie et la BCP. Placée sous le thème «Nouveau système de contrôle à l’importation des produits industriels», cette rencontre a permis aux professionnels de saisir, dans les moindres détails, les méandres de ce nouveau dispositif.

Le quotidien affirme ainsi que ce système, novateur, permettra de contrôler une liste de produits importés en vue de réduire le temps de traitement des demandes des importateurs dans le respect des normes internationales. Rappelons que ce sont des sociétés privées spécialisées (au nombre de trois) qui vont désormais prendre en charge le contrôle. L’idée est de limiter les fraudes qui prévalaient dans le cadre de l’ancien dispositif et de donner plus de crédibilité au contrôle. «J’espère que nous irons encore plus loin dans le cadre de la défense de notre industrie nationale», a d’ailleurs affirmé Hassan Sentissi El Idrissi, président de l’ASMEX.

C’est à partir du 1er février 2020 que le nouveau dispositif entrera en vigueur. Les importateurs seront alors tenus de fournir des certificats de conformité délivrés par l’une des trois entreprises désignées pour assurer le contrôle (Applus Formento, Bureau Veritas et Tuv Rheiland), précise Les Inspirations Eco, ajoutant que le ministère de tutelle a toutefois accordé une période de transition qui s’étalera jusqu’au 20 avril 2020. Notons que, durant cette période, les importateurs pourront continuer à soumettre leurs importations au Maroc pour les produits de leur choix.

Pour Mohamed Benjelloun, Directeur de la protection du consommateur, de la surveillance du marché et de la qualité au sein du ministère de l’Industrie, ce nouveau système bénéficiera à la fois aux consommateurs, aux opérateurs économiques, aux laboratoires et centres techniques et à l’administration, dans la mesure où il permettra de mettre le consommateur en garde contre les produits dangereux, d’améliorer le suivi des produits importés, de développer l’infrastructure marocaine de contrôle et de créer des opportunités de partenariats avec des sociétés d’inspection en vue d’améliorer la qualité du contrôle lors des exportations. Selon le journal, même si toutes les procédures continueront à être opérées à partir de la plateforme Portnet, les importateurs de produits contrôlés à l’origine devront obligatoirement préciser, lors du dépôt de leur dossier d’importation, l’organisme qui leur aura délivré le certificat de conformité.