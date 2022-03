© Copyright : Mohammed Chellay / Le360

Les membres de la CGEM-région Oriental ont réélu, lors de l’assemblée générale ordinaire élective, tenue hier, vendredi 4 mars à Oujda, Noureddine Bachiri, président régional pour le mandat 2022-2024.

Noureddine Bachiri prend pour la deuxième fois la présidence de la Confédération générale des entreprises du Maroc-Oriental. En effet, lors de l’assemblée générale ordinaire élective d’hier, les membres de la CGEM de cette région ont élu Noureddine Bachiri et Mohamed Amin Famti, respectivement président et vice-président de cette représentation régionale pour le mandat 2022-2024.

Approché par Le360, Noureddine Bachiri a indiqué que son binôme élu ne ménagera aucun effort pour aider les entreprises de la région. «Je remercie les adhérents de la CGEM-Oriental de m’avoir renouvelé cette confiance, que je pense être méritée. Mille mercis pour nos adhérents. Je ferai de mon mieux lors de ce mandat pour donner un nouveau souffle à cette représentation régionale», a-t-il dit.

De son côté, Mohamed Amin Fatmi, vice-président régional de la CGEM-Oriental, a indiqué que le bilan d’activités du binôme sortant et les rapports moral et financier ont été présentés lors de cette assemblée générale ordinaire élective, à laquelle plus de 40 participants ont assisté. Il a également souligné que le programme du nouveau binôme a été exposé.

Lors de cette assemblée, Abdelkrim Mehdi, représentant du patronat à la Chambre des conseillers, a passé en revue les efforts fournis par la CGEM afin de défendre les intérêts des entreprises, d'autant plus qu'un grand nombre d'entre elles se sont déclarées en faillite, ou ont été lourdement impactées par la crise engendrée par le Covid-19.