Lors du deuxième forum économique Maroc-Mauritanie, mardi 20 septembre 2022 à Casablanca, les secteurs les plus porteurs, tels que l'agriculture, la pêche, l’énergie, l’agroalimentaire et la santé, ont été mis en avant par les opérateurs des deux pays.

VidéoUne centaine d'entreprises mauritaniennes ont pris part, mardi 20 septembre 2022, à Casablanca, à la deuxième édition du forum économique Maroc-Mauritanie. Cette rencontre d’affaires a été l’occasion d’explorer les opportunités de partenariat entre les opérateurs privés des deux pays.

La Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et l’Union nationale du patronat mauritanien (UNPM) ont organisé, ce mardi 20 septembre, à Casablanca, la deuxième édition du forum économique Maroc-Mauritanie, en présence d’une délégation mauritanienne d'hommes d'affaires représentant quatorze secteurs d'activité.

«C’est une occasion renouvelée pour que les opérateurs de nos deux pays amis et frères puissent se rencontrer, échanger et confirmer l’ambition de construire plus de ponts entre le Maroc et la Mauritanie dans les différents secteurs d’activité où chacun dispose d’atouts, mais aussi de potentiel de développement», a déclaré la ministre de l’Economie et des Finances, Nadia Fettah Alaoui.

Cette rencontre, qui intervient après la 8e session de la commission mixte maroco-mauritanienne, en mars dernier à Rabat, a été donc l’occasion de mettre la lumière sur les secteurs présentant les meilleures opportunités d'investissement communes entre les deux pays.

L’agriculture arrive ainsi en tête des domaines les plus prisés par les patrons, un secteur primordial au vu de la nécessité de garantir la sécurité alimentaire des pays africains, mais également en raison des opportunités de transformation et de création de chaînes de valeurs complémentaires entre le Maroc et la Mauritanie.

«Investir ensemble dans une agriculture durable et innovante est une priorité, mais aussi une urgence, pour faire face aux impacts du changement climatique et de la sécheresse sur nos économies», a ainsi souligné le président de la CGEM, Chakib Alj.

D'autres secteurs ont été mis en avant par les opérateurs privés des deux pays, notamment la pêche, l’énergie, l’agroalimentaire et la santé. «La Mauritanie dispose d’un nouveau code des investissements qui a pour objectif d’attirer davantage d’investisseurs vers notre pays, dans différents secteurs d’activité. La Mauritanie dispose d’importantes ressources naturelles et tend également à développer son industrie. Il y a donc beaucoup d’opportunités à saisir et de projets à développer avec nos partenaires marocains», a, de son côté, indiqué Mohamed Zeine El Abidine Cheikh Ahmed, président de l’UNPM.

Pour donner une meilleure impulsion au partenariat maroco-mauritanien, le président de la CGEM a ainsi appelé à améliorer les infrastructures logistiques et de transport pour le développement des échanges commerciaux intra-africains et garantir une meilleure intégration régionale des chaînes de valeurs, à travers l’axe Dakar-Nouadhibou-Nouakchott-Casablanca.

Chakib Alj a également insisté sur le besoin de garantir l’accès au financement, afin d’encourager l’investissement, en plus de l’instauration d’un dialogue permanent entre les agences d’investissements et les patronats afin de trouver des solutions aux difficultés que peuvent rencontrer les investisseurs de part et d'autre.