C’est la première fois que l’expertise d’une entreprise totalement marocaine sera déployée sur des projets aussi importants et critiques dans le secteur éolien.

Paradiso Fratelli SRL, leader italien dans les métiers de levage appliqués aux projets éoliens et la société marocaine Somalev Cranes & Logistics, spécialisée dans l’ingénierie de levage lourd, de la manutention, du transport exceptionnel et du transfert industriel, viennent d’annoncer la signature d’un partenariat stratégique.

Les deux entités ont décidé de s’engager ensemble pour la fourniture de prestations d’ingénierie de levage lourd, de manutention, de montage et d’installations spécifiques relatives aux projets éoliens réalisés au Maroc, mais aussi dans toute la région MENA et en Afrique, et ce, via la création d’une entreprise marocaine à capital partagé, PSA Wind Services.

Joint-venture maroco-italienne, PSA Wind Services est d’ores et déjà active et opérationnelle dans l’installation des fermes éoliennes.

Elle travaille notamment sur le projet d'une production d'énergie de 150 MW à Taza, développé par un consortium international et pour lequel PSA Wind Services est un prestataire en ingénierie de levage et en manutention.