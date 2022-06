© Copyright : DR

Aujourd’hui Le Maroc revient dans sa publication de ce vendredi sur le Salon Logismed qui a fait son grand retour post-pandémique. Le journal s’est notamment intéressé à l’intervention du ministre du Transport et de la logistique, Mohammed Abdeljalil. «La complexité est croissante de par la multiplication des opérations et l’accélération des cycles. De nouveaux facteurs apparaissent tels que les contraintes environnementales et sociétales. Les projets et les stratégies doivent changer rapidement pour tenter de s’adapter à la relativité des situations et à l’incertitude croissante. Nous devons tous apprendre à penser digital pour adopter des comportements agiles. La logistique est partout dans la vie économique des sociétés. Elle est présente dans toutes les activités commerciales et industrielles», a souligné le ministre, notant que le responsable gouvernemental a fait savoir que ce rôle névralgique transparaît davantage en période de crise.

Aujourd’hui Le Maroc indique que durant la crise sanitaire, les supply chains ont dû s’adapter rapidement en vue de maintenir l’approvisionnement des marchés et répondre aux changements dans les modes de consommation marqués par l’accélération du développement du e-commerce et des services de livraison à domicile.

Mohamed Abdeljalil renchérit en faisant observer que les chaînes logistiques continuent de subir les répercussions de la crise sanitaire, et qu’une crise géopolitique vient perturber davantage les supply chains mondiales sous l’effet des augmentations des prix des carburants et la rupture de certaines sources d’approvisionnement.

Il a souligné que dans le nouveau modèle de développement, le Maroc a fait de la compétitivité un choix stratégique pour réussir sa transformation industrielle et concrétiser sa vocation de hub régional attractif. «Dans ce cadre, le secteur de la logistique est un levier de compétitivité indispensable pour la mise en œuvre de ce nouveau modèle. Malgré les efforts qui ont été déployés dans le développement des infrastructures de transport, dans la réalisation des réformes institutionnelles et dans la modernisation des procédures du commerce international, et 10 ans après la mise en œuvre de la stratégie logistique, les objectifs ne sont pas encore atteints», précise le ministre.

Il a ajouté que l’enjeu aujourd’hui est de poursuivre et d’accélérer la mise en œuvre de la stratégie logistique tout en l’adaptant à un monde VUCA. «Il ne s’agit pas seulement de corriger les dysfonctionnements constatés mais aussi d’instaurer une transformation réelle des acteurs qui doivent tous se digitaliser. En effet, dans une économie de plus en plus concurrentielle, la digitalisation apporte les solutions innovantes permettant de raccourcir les délais de livraison, d’améliorer la qualité et réduire les coûts et de s’adapter en continu», poursuit-il.

Aujourd’hui Le Maroc précise que le ministre a estimé qu’il faudra agir ensemble et en parfaite synergie, pour donner une nouvelle impulsion au développement de la logistique, à travers une digitalisation à tous les niveaux.