Kiosque360. Un appel à candidature a été lancé pour le Grand Prix Hassan II pour l’invention et la recherche dans le domaine agricole.

Le Grand Prix Hassan II pour l’invention et la recherche dans le domaine agricole revient pour une 12e édition. C'est ce que nous annonce le quotidien Aujourd'hui le Maroc, dans son édition du 15 septembre.

Un appel à candidature a été lancé dans ce sens par le ministère de l’Agriculture et de la pêche maritime, et qui prendra fin le 31 décembre 2020. Dans les détails, le Grand Prix Hassan II pour l’invention et la recherche dans le domaine agricole, instauré depuis 2003, a pour objectif d’encourager l’invention et l’innovation dans le domaine agricole. Il est régi par le décret N° 2-99-100 du 24 Chaabane 1420 (3 décembre 1999), tel qu’il a été amendé et complété par le décret N°2-04-959 du 3 Chaoual 1427 (26 octobre 2006).



Organisé annuellement de 2003 à 2007, le Grand Prix est actuellement organisé tous les deux ans. Il comprend trois classes: premièrement, les inventions et techniques pratiques qui comprennent les innovations en matière de conception et de fabrication de prototypes (machines, outils, procédés…) ou les techniques relatives aux processus de production, de conservation, de commercialisation ou de transformation. Deuxièmement, les sciences et les technologies avancées qui concernent les technologies de base ou de pointe, ainsi que les recherches en sciences sociales qui apportent des progrès notables en matière de méthodologie d’approche et d’analyse.Troisièmement, les publications d’ouvrages scientifiques ou techniques pouvant apporter une réelle contribution au développement agricole, para agricole ou rural.



Pour chacune des classes, trois prix sont décernés: un premier prix de 150.000 DH, un deuxième de 100.000 DH, et un prix d’encouragement de 50.000 DH. En termes d’éligibilité, les candidatures sont ouvertes à tous les Marocains résidant au Maroc ou à l’étranger, aux étudiants et chercheurs étrangers au Maroc. Sont également éligibles les équipes mixtes de recherche marocaines et étrangères dans le cadre de la coopération Sud-Sud.