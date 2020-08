© Copyright : DR

Kiosque360. Avec plus de 159 milliards de dollars, le marché du jeu surpasse l'industrie musicale. En hausse de 4,8% par rapport à l'année précédente, il devrait atteindre de nouveaux sommets en 2020, malgré la crise liée au Covid-19.

Plein essor pour l’industrie du jeu. Dans son édition du jour, La Tribune rapporte que le marché ne s'est jamais aussi bien porté au niveau mondial. Le quotidien parle d'une nouvelle augmentation prévue pour cette année 2020 à 159,3 milliards de dollars, en hausse de 4,8% par rapport à 2019. Le quotidien français pense que «ces revenus 2020 de l'industrie du jeu seront ainsi trois fois plus importants que ceux de l'industrie de la musique, établis à 57 milliards de dollars en 2019, et même quatre fois plus élevés que ceux de l'industrie du box-office (43 milliards de dollars en 2019)». Et d'ajouter que le taux de croissance annuel du secteur, à +9% pour la période 2018-2022, place sa valeur à environ 196 milliards de dollars à cette échéance.

La Tribune explique que la progression tient d'abord à l'évolution du marché avec un passage du modèle de l'achat unique à une source de revenus récurrente.

Dans le détail, le journal précise que «la moitié des revenus de l'industrie du jeu (48%) sont attribuables au jeu mobile. Ils étaient de 45% en 2019, soit 68,5 milliards de dollars, faisant de cette catégorie le segment le plus important du jeu en ligne». Il donne l’exemple de Google Play Store qui a connu une croissance de plus de 70%, en glissement annuel du nombre de personnes souscrivant à des jeux. «Ce segment des jeux mobiles devrait atteindre 77,2 milliards de dollars en 2020 (+13,3%). Les revenus des jeux sur console devraient également augmenter, mais dans une moindre mesure: +6,8% en glissement annuel pour grimper à 45,2 milliards de dollars. Quant aux jeux sur PC, ils progresseraient de +4,8% et comptabiliseraient 36,9 milliards de dollars de revenus», ajoute le quotidien. De même, les jeux mobiles prennent plus de place dans le quotidien des individus, avec 33% du total des applications téléchargées. «Au moins 50% de tous les utilisateurs d'applications sur des appareils mobiles jouent à des jeux», soutient le journal.

Sur le plan géographique, «l'Asie-Pacifique domine le marché mondial du jeu, avec 72,2 milliards de dollars de revenus générés en 2019. Un montant qui devrait passer à 78,3 milliards de dollars en 2020». Et ce grâce à la croissance remarquable portée par le marché chinois.