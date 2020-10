© Copyright : DR

Kiosque360. Le marché des voitures neuves au Maroc commence à reprendre des couleurs. En effet, les ventes sont en hausse de 11,31% au mois de septembre, d’après les dernières statistiques de l’Association des importateurs de véhicules au Maroc (AIVAM). Les détails.

14.300 immatriculations en septembre 2020 contre 12.847 un an plus tôt. Ce sont les dernières statistiques de l’Association des importateurs de véhicules au Maroc (AIVAM) qui indique ainsi une amélioration de 11,31% des ventes en septembre de cette année. En d’autres termes, on note une dynamique après l’asphyxie causée par le confinement, comme le traduit Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 7 octobre.

Au compteur également, une augmentation des ventes de 10,82% en septembre 2020, soit 1.925 unités écoulées contre 1.737 en septembre 2019, ainsi que +11,39% des ventes des véhicules particuliers avec 12.375 immatriculations enregistrées en septembre 2020 contre 11.110 à la même période de l’année passée.

Néanmoins, le marché des voitures neuves est en repli de 26,41% avec 85.994 véhicules vendus. En effet, les ventes de VUL sont en baisse de 13,81% par rapport à l’année dernière avec 10.769 immatriculations à fin septembre 2020 contre 12.494 en septembre 2019. Concernant les VP, on enregistre 75.225 ventes contre 104.369 à la même période une année auparavant, soit un fléchissement de 27,92%. Dans le Top 3 des ventes de véhicules particuliers (VP), Dacia, avec 34,56% de part de marché (PDM) (4.277 unités écoulés en septembre 2020 et une croissance de 28,59%) est suivie de Renault avec 10,67% de part de marché (1.321 unités et une croissance de -16,81%) et de Hyundai avec 8,14% de part de marché (1.007 unités et une croissance de 42,03%). Côté luxe, le trio gagnant est allemand: Mercedes (part de marché de 1,88% et repli de 3,72%), Audi (part de marché de 1,77% et amélioration de 38,61%) et BMW (part de marché de 1,66% et baisse de 5,96%).