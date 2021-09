© Copyright : DR

Kiosque360. Les chefs d’entreprises opérant dans le secteur des services marchands non financiers et du commerce de gros sont optimistes. C’est ce que révèlent les résultats de l’enquête de conjoncture trimestrielle du HCP. Explication.

Les chefs d’entreprises du secteur des services marchands non financiers anticipent une augmentation de l’activité globale, comme le montrent les résultats de l’enquête de conjoncture au titre du 3e trimestre 2021 menée par le Haut-Commissariat au Plan (HCP).

Une enquête réalisée auprès des entreprises opérant dans les secteurs des services marchands non financiers et du commerce de gros. Concrètement, 38% des patrons interrogés du secteur des services marchands non financiers s’attendent à une amélioration contre 47% à une stabilité, comme le rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 30 septembre.



«Ces anticipations seraient dues, d’une part, à l’amélioration prévue dans les branches des «transports aériens» et des «transports terrestres et par conduites» et, d’autre part, à la baisse prévue dans les branches des «activités de location et location-bail», explique le HCP. 57% des chefs d’entreprises de cette filière sondés estiment que la demande devrait ressortir stable au troisième trimestre. 70% des répondants prédisent une stagnation des effectifs employés, comme le relaie le journal.



Du côté des grossistes, l’optimisme est également de mise. 33% d’entre eux s’attendent à une augmentation des transactions au troisième trimestre contre 26% à une baisse du volume global des ventes. Le HCP assurant que «cette évolution serait attribuable, d’une part, à la hausse des ventes dans les autres commerces de gros spécialisés et le commerce de gros de produits alimentaires, de boissons et, d’autre part, à la baisse des ventes dans le commerce de gros d’équipements de l’information et de la communication».



49% des grossiste sondés prévoient également un niveau de commandes normal. 63% de ces professionnels pensent aussi qu’il y aura une stabilité des effectifs et 28% une hausse.