Les créations d’entreprises battent leur plein, rapporte Les Inspirations Eco dans sa livraison du 10novembre. Le quotidien indique que les chiffres à fin septembre 2021 de l’OMPIC confirment cette tendance haussière, avec un total de 80.324 entreprises physiques et morales créées à cette échéance, contre 57.071 entreprises à la même période en 2020, soit une hausse de 40,7% en une année.

Dans le détail, 55.802 sont des personnes morales et 24.522 sont des entreprises personnes physiques. «Dans son rapport, l’office ressort une hausse de 54% du nombre de créations d’entreprises de personnes morales par rapport à la même période en 2020. De leur côté, les créations d’entreprises de personnes physiques ont affiché une augmentation de 17,6% entre septembre de l’année en cours et 2020», souligne Les Inspirations Eco.

On note aussi que l’OMPIC a délivré 102.467 certificats négatifs (CN), soit une hausse de 34% par rapport à la même période de 2020. Il est à préciser que 93% des certificats négatifs délivrés portent sur des intentions de création de personnes morales avec 95.409 dénominations commerciales. «La région Casablanca-Settat arrive en tête du classement par rapport aux intentions de création d’entreprises, avec 34% des certificats délivrés. Rabat-Salé-Kénitra se classe en deuxième position avec 15% des CN. En troisième position, on trouve les régions Marrakech-Safi (11%) et Tanger-Tétouan-Al Hoceima ( 11%)», rapporte Les Inspirations Eco.

En ce qui concerne les marques de fabrique, de commerce ou de service, soulignons que sur les 9 premiers mois de 2021, l’OMPIC a reçu 12.920 nouvelles demandes (8.464 demandes d’origine marocaine et 1.235 demandes étrangères).

Par régions, 58% des demandes d’enregistrement de marques marocaines proviennent de la région Casablanca-Settat, suivie de Rabat-Salé-Kenitra. La région de Souss-Massa occupe le 3ème place.

Sur un autre registre, on apprend que sur les 9 premiers mois de l’année, le nombre des demandes s’est établi à 2.113 demandes de brevets d’invention, dont 160 demandes d’origine marocaine, et 1.953 demandes étrangères, marquant ainsi une hausse de 8% par rapport à la même période de l’année précédente. «En ce qui concerne les dessins et modèles industriels, ils ont connu une évolution de 19% par rapport à la même période de 2020, avec 3.386 dessins ou modèles déposés, dont 2.590 marocains et 150 étrangers déposés directement au Maroc auprès de l’OMPIC (par voie nationale)», souligne Les Inspirations Eco.