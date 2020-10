© Copyright : DR

Kiosque360. A fin juin 2020, l’encours de la dette du Trésor atteint les 794,4 milliards de dirhams, comme le révèle le rapport sur la dette publique accompagnant le projet de loi de Finances 2021.

L’encours de la dette du Trésor continue sa tendance haussière. A fin juin 2020, il a atteint les 794,4 milliards de dirhams. En progression de 6%, il s’est consolidé au premier semestre 2020 de 47,2 milliards de dirhams par rapport à fin 2019, comme le rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 22 octobre. Quant à l’encours la dette intérieure, il a atteint 627,4 milliards de dirhams (+7%) et l’encours de la dette extérieure 167 milliards de dirhams au premier semestre (+3%).

Concernant les charges en principal de la dette du Trésor, elles ont perdu 5,3 milliards de dirhams de leur valeur, passant de 58,5 milliards à 53,2 milliards de dirhams. Le rapport note également une hausse des flux nets de la dette du Trésor, grimpant à près de 48,1 milliards de dirhams à fin juin contre 16,4 milliards de dirhams au premier semestre 2019, comme l’indique le journal. La durée de vie moyenne de la dette du Trésor? Elle est de 7 ans (+1 mois au premier semestre), de 6 ans et 9 mois pour la dette intérieure (+ 2 mois) et de 7 ans et 11 mois pour la dette extérieure (-3 mois).

S’agissant des interventions de la direction du Trésor sur le marché monétaire, elles se sont caractérisées par une augmentation du nombre des opérations: 185 contre 173 au même semestre de l’année précédente. Autres indicateurs: la baisse de 10% du volume global placé (421,1 milliards à fin juin 2020 contre 468,1 milliards de dirhams une année plus tôt) ainsi qu’une chute du taux quotidien moyen des placements de la direction du Trésor de près de 16,2 points de base pour s’établir à 2,07% à fin juin contre 2,23% à la même période l’an passé, indique le journal en précisant la raison de cette baisse: la décision de Bank Al-Maghrib de diminuer le taux à deux reprises durant le semestre, le ramenant en mars à 2% et en juin à 1,5%.