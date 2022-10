L’économiste Larabi Jaidi explore les voies d'amélioration de la politique commerciale du Maroc

Larabi Jaidi, économiste

© Copyright : MAP

L'approche en matière de politique commerciale doit éviter les deux écueils de la naïveté et du repli, recommande un policy report publié par Policy Center For The New South (PCNS) sous le titre «La politique du commerce extérieur: performances et dysfonctionnements institutionnels».