Le rythme de progression des crédits bancaires affiche une accélération au septième mois de l’année. Sa croissance est passée de 5,6% pour s’établir à 5,8% à fin juillet portant ainsi l’encours global à 946,11 milliards de dirhams. C’est ce que relève Bank Al-Maghrib dans ses dernières statistiques monétaires, synthétisées dans un article du quotidien Aujourd’hui le Maroc, dans son édition du 31 août.

La banque centrale observe, dans ce sens, une progression des concours au secteur non financier. Ces derniers ont vu leur rythme de croissance grimper à 6% contre 5,2% auparavant. «Cette évolution reflète une hausse de 5,8% après 5% des concours au secteur privé, avec une accélération à 9,2% après 7,7% de la croissance des crédits aux sociétés non financières privées et une stabilisation du taux de progression des prêts aux ménages à 2,1%», relève-t-on de Bank Al-Maghrib. Et de préciser que «les crédits aux sociétés non financières publiques se sont accrus de 6% après 2,7%». A l’exception des crédits à la consommation qui ont baissé à fin juillet, les encours de l’ensemble des objets économiques se sont inscrits en accélération.

A cet effet, les crédits immobiliers ont affiché une progression de 1,8% contre 1,6% auparavant, totalisant ainsi un encours de 278,35 milliards de dirhams. Les crédits à l’habitat ont affiché, pour leur part, une évolution positive. Chiffrés à 216,07 milliards de dirhams, ces crédits ont progressé de 2,1% à fin juillet. Le financement participatif à l’habitat continue de s’apprécier à un rythme soutenu. On note, dans ce sens, une croissance de 44,7% à fin juillet atteignant un encours de 9,23 milliards de dirhams.

Les crédits aux promoteurs immobiliers se sont établis à 60,07 milliards de dirhams, soit un rythme de progression stabilisé à 1,2%. Les concours à l’équipement ont dépassé les 185 milliards de dirhams sur ladite période. Leur rythme de progression s’est accéléré de 3,8% à 4,3% au titre des sept premiers mois de l’année. En parallèle, le rythme de progression des crédits à la consommation poursuit son repli. Sa baisse s’est accentuée à 1,8% contre 1,6% auparavant, apportant ainsi l’encours de ces crédits à 55,06 milliards de dirhams, soit 1,02 milliard de moins par rapport à la même période de l’année passée.

Par ailleurs, les créances en souffrance se sont affermies de 14% pour atteindre les 77,15 milliards de dirhams, soit un additionnel de 9,6 milliards de dirhams comparé à une année plus tôt. La répartition des crédits par secteur institutionnel fait ressortir un encours de 816,29 milliards de dirhams accordé au secteur non financier.

Le secteur public a, pour sa part, contracté 76,67 milliards de dirhams de crédits au titre des sept premiers mois de l’année. De cet encours, les administrations locales se sont vues allouer 22,82 milliards de dirhams marquant une progression de 11,7%. Les crédits alloués aux sociétés non financières publiques ressortent à 53,85 milliards de dirhams. S’agissant du secteur privé, l’encours global des crédits accordés à fin juillet est de l’ordre de 739,61 milliards de dirhams, dont 390,92 milliards de dirhams destinés aux sociétés non financières privées et 348,68 milliards de dirhams.