Kiosque360. 199.421 foyers ont bénéficié de la Garantie Fogarim entre 2004 et fin avril 2022, d’après les dernières statistiques du département de l’Habitat et de la politique de la ville. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Aujourd’hui le Maroc.

Pour aider les futurs acheteurs à budget réduit à acquérir un bien immobilier, l’Etat a mis en place une série de programmes. Ainsi, selon les dernières statistiques du département de l’Habitat et de la politique de la ville, 199.421 foyers ont bénéficié de la Garantie Fogarim entre le démarrage de cette offre en 2004 et fin avril 2022, rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 13 juillet, précisant que les prêts octroyés s’élèvent à 31,55 milliards de dirhams. Durant le seul mois d’avril 2022, 714 prêts ont été accordés, atteignant les 0,107 milliard de dirhams, contre 1.001 prêts pour 0,171 milliard de dirhams à la même période un an plus tôt.

Pour la garantie Fogaloge, ce sont 64.862 ménages concernés depuis le lancement de cette offre en 2009 jusqu’à fin avril 2022, soit 18,58 milliards de dirhams octroyés. A fin avril 2022, 584 prêts ont été accordés, représentant 0,172 milliard de dirhams, contre 815 prêts, soit 0,238 milliard de dirhams, à la même période de l’année passée.

Se référant aux chiffres révisés du département de l’Habitat, le journal rappelle qu’en 2021, le nombre global des unités d’habitation produites s’élevait à 278.788 (+8,62% par rapport à 2020), tandis que le nombre d’unités d’habitation mises en chantier était de 248.122 (+3,17% comparé à 2020).

Le ministère de l’Habitat et de la politique de la ville indique également que l’encours des crédits immobiliers se situe à 293,077 milliards de dirhams à fin avril 2021, soit +2,31% par rapport à fin avril 2021, la contribution des crédits immobiliers à l’économie nationale représentant une quote-part de 24,7%, précise le journal. Concernant les investissements directs étrangers dans l’immobilier, ils affichent 5,95 milliards de dirhams en 2020, soit un repli de 15,94% par rapport à 2021.