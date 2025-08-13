Le Maroc signe un coup d’éclat dans le capital-risque régional

Fort d’une levée record de 7,5 millions de dollars en juillet, le Maroc intègre le top 5 MENA et confirme la vigueur de son écosystème startup.

Le Maroc vient de se faire une place remarquée sur la carte du capital-risque au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA). Grâce à une unique opération, mais d’envergure, le Royaume s’est hissé à la 4ᵉ place du classement régional des pays ayant levé le plus de fonds en juillet, selon le rapport mensuel de Wamda et Digital Digest, repris par le magazine Challenge.

La performance est portée par ORA Technologies, jeune pousse marocaine fondée par Omar Alami, qui a bouclé une levée de fonds en série A de 7,5 millions de dollars. Une opération menée par Azur Innovation Fund et plusieurs investisseurs locaux, qui marque un record dans l’histoire récente de l’entrepreneuriat technologique national.

ORA Technologies développe des solutions ciblant le segment stratégique du «dernier kilomètre». Sa plateforme Kooul connaît une croissance rapide dans la livraison de repas, tandis qu’Ora Cash, son portefeuille mobile, ambitionne de démocratiser les paiements digitaux et de contribuer à l’inclusion financière au Maroc.

Cette double orientation, logistique urbaine et services financiers dématérialisés, répond à deux défis structurels: fluidifier les échanges et réduire la dépendance aux paiements en espèces.

Si le Maroc a brillé en valeur relative, la scène régionale a, elle aussi, connu un mois exceptionnel. En juillet 2025, les startups MENA ont levé 783 millions de dollars, soit une hausse vertigineuse de 1.411% par rapport à juin. En tête, l’Arabie saoudite avec 396,5 millions de dollars, suivie des Émirats Arabes Unis (359 millions de dollars) et de l’Irak, qui surprend à la 3ᵉ place grâce à une levée unique de 15 millions de dollars.

Ce bond des financements s’inscrit dans une tendance lourde: sept mois après le début de 2025, les montants investis dans la région dépassent déjà le total de l’année 2024.

Pour le Maroc, cette percée, bien que liée à une seule transaction, illustre une maturité croissante de son écosystème startup, notamment dans les domaines technologiques. Elle envoie aussi un message clair aux investisseurs: le Royaume peut produire des champions régionaux capables d’attirer des tickets à plusieurs millions de dollars.

Dans un contexte où le digital, la logistique et les fintechs connaissent une accélération mondiale, cette levée record pourrait agir comme un effet d’entraînement, incitant d’autres entrepreneurs marocains à viser haut et d’autres fonds à miser sur le marché national.