Le Maroc, nouvel acteur majeur de la myrtille sur la scène mondiale

Le Maroc s’affirme de plus en plus comme un acteur incontournable sur le marché mondial des fruits rouges, et tout particulièrement des myrtilles. Selon les données de l’International Blueberry Organization (IBO), reprises par le quotidien L’Economiste dans son édition du mercredi 26 novembre, le Royaume est désormais considéré comme une puissance africaine majeure dans cette filière en plein essor.

La production mondiale de myrtilles connaît une croissance spectaculaire. En 2024, elle a atteint 2,15 millions de tonnes, dont 78% ont été destinées au marché frais et 22% à la transformation industrielle. Une dynamique qui ne semble pas prête de ralentir, puisque l’IBO prévoit une augmentation de près de 50% d’ici 2028, avec 3,2 millions de tonnes attendues. Les Amériques restent en tête de la production mondiale, suivies par les régions Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) ainsi que l’Asie-Pacifique. Cependant, l’Afrique, portée par le Maroc, l’Afrique du Sud et l’Égypte, consolide sa position dans la chaîne d’approvisionnement internationale et pourrait redistribuer les cartes du marché mondial d’ici 2030.

Cette émergence a été au cœur des discussions lors du Morocco Berry Conference 2025, qui s’est tenue récemment à Agadir, lit-on dans L’Economiste. Gustavo Yentzen Wilson, directeur exécutif de l’IBO, y a présenté un panorama des mutations du marché mondial, des innovations technologiques et du rôle croissant de l’Afrique dans l’offre globale des myrtilles. Les intervenants ont insisté sur la nécessité pour le Maroc et ses voisins de renforcer la cohérence de leur offre, d’investir dans la logistique et de développer un branding plus affirmé pour rester compétitifs face aux producteurs sud-américains.

La filière marocaine bénéficie d’une forte demande internationale. «La production nationale de myrtilles fraîches a atteint 71.700 tonnes en 2024, soit une progression de plus de 400% ces dernières années, avec un rendement moyen de 18.343 kg par hectare», souligne L’Economiste. L’expansion de la culture s’est concentrée dans des régions comme Agadir et Dakhla, et près de 95% de la production est destinée à l’export, principalement vers l’Europe, mais également vers l’Asie, notamment la Chine. La superficie consacrée aux fruits rouges avoisine désormais 14.000 hectares, la moitié étant réservée à la myrtille. Les perspectives d’exportations annoncent une hausse à deux chiffres pour l’année en cours, portée par la croissance continue de la consommation mondiale, selon Amine Bennani, président de l’Association marocaine des producteurs de fruits rouges (AMPFR).

Malgré ces perspectives prometteuses, l’Afrique doit relever plusieurs défis pour sécuriser sa place sur le marché mondial. Les coûts de production en hausse, les exigences croissantes des distributeurs et la nécessité d’une qualité irréprochable imposent une pression constante sur les producteurs. La compétitivité à long terme dépendra de la capacité des pays africains à stabiliser leur production tout au long de la saison, à optimiser leurs chaînes logistiques et à réduire les temps de transit. Les experts ont également souligné l’importance de la transition vers des systèmes de production plus économes en eau et le développement des compétences des acteurs locaux.

Les discussions ont également porté sur les opportunités offertes par les nouvelles variétés génétiques adaptées aux climats chauds, sur les défis réglementaires et logistiques pour l’ouverture de nouveaux marchés, ainsi que sur la nécessité d’une vision africaine commune pour renforcer la présence du continent dans l’export mondial. L’Afrique est désormais reconnue comme un acteur clé de l’offre mondiale de myrtilles, et ses décisions stratégiques au cours des cinq prochaines années détermineront en grande partie la configuration future du marché international.