Kiosque360. Le budget alloué à l’investissement grimpe de 6,5% par rapport à l’année dernière, atteignant les 245 milliards de dirhams. Une dotation additionnelle a notamment été octroyée aux secteurs de l’éducation et de la santé. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Aujourd’hui le Maroc.

Le budget alloué à l’investissement atteindra les 245 milliards de de dirhams, enregistrant une augmentation de 6,5% par rapport à l’année dernière, rapporte Aujourd’hui le Maroc qui, dans son édition de ce 23 décembre, se réfère à la note sur la répartition régionale de l’investissement accompagnant le projet de loi de Finances pour l’année 2022. Une enveloppe répartie entre le budget de l’Etat (budget général, comptes spéciaux du Trésor et SEGMA) avec 88,9 milliards de dirhams, le Fonds Mohammed VI pour l’Investissement avec 45 milliards de dirhams, les établissements et entreprises publics avec 92,1 milliards de dirhams et les collectivités territoriales avec 19 milliards de dirhams.

Les secteurs sociaux comme l’éducation nationale et le préscolaire se verront alloués une dotation additionnelle de 1.140 millions de dirhams dans le cadre de la mise en œuvre du programme gouvernemental 2021-2026. L’enseignement supérieur et la recherche scientifique se verront octroyer une dotation additionnelle de 360 millions de dirhams. Pour ce qui est de la formation professionnelle, les Cités des métiers et des compétences (CMC) couvriront les 12 régions du Royaume avec un coût prévisionnel de 3,6 milliards, précise le journal.

Un effort budgétaire supplémentaire sera également déployé dans le secteur de la santé, notamment pour la mise en place du système d’information sanitaire, la construction des centres hospitaliers universitaires (CHU Rabat et CHU Laâyoune) et la construction et la mise à niveau d’autres infrastructures hospitalières dans le cadre de la mise en œuvre du programme gouvernemental 2021-2026, pour une enveloppe estimée à 2,7 milliards de dirhams.

22,30 milliards de dirhams, dont 7,33 milliards de dirhams engagés au titre des années 2019 à 2021, seront également mobilisés pour la poursuite de la mise en œuvre du programme d’irrigation de l’espace agricole. Dans le cadre de la poursuite du programme de développement des filières de production, le gouvernement alloue également une enveloppe de 1,29 milliard de dirhams, dont 275 millions de dirhams de crédits engagés (2019-2021).