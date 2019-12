© Copyright : DR

Kiosque360. Fort d'une première phase pilote qui a vu l'émergence de 30 projets très prometteurs, ce programme entame une nouvelle étape et change de dimension.

L'initiative «1000 Fikra» lancée par Afriquia connaît un véritable engouement auprès des jeunes. Plus de 3.000 dossiers ont été reçus, entre les régions de Casablanca-Settat et Agadir-Souss-Massa. Les inscriptions sont toujours ouvertes pour accueillir encore plus d'idées pour la seconde promotion de ce programme, rapporte le quotidien Aujourd'hui le Maroc dans son édition du 25 décembre.



Ce programme de développement, de formation, d'accompagnement et de financement vise à convertir 1.000 idées en 1.000 entreprises. Fort d'une première phase pilote qui a vu l'émergence de 30 projets très prometteurs, ce programme entame une nouvelle étape et change de dimension. «1000 Fikra» est gratuit, ouvert à tout Marocain portant une idée d'entrepreneuriat viable, sans condition de diplôme ou d'expérience. «1000 Fikra» est dispensé dans les 12 régions du Royaume, suivant un calendrier préétabli. Entreprise citoyenne, Afriquia a souhaité mettre en place, dans le cadre de sa politique RSE, un programme en faveur des jeunes porteurs d'idées et de projets: le programme «1000 Fikra». Afriquia a également créé une fondation, portant le nom de «Maak», qui assurera le pilotage et le suivi dudit programme.

En outre, Afriquia et Maak se sont associées à trois partenaires spécialisés dans le domaine de l'entrepreneuriat et de l'incubation: Popup Business School, une institution anglaise nouvelle génération, réputée internationalement pour sa méthode innovante et performante d'encouragement à la création d'entreprise, et deux incubateurs marocains parmi les plus réputés dans le pays, Bidaya et MCISE. «1000 Fikra» alliera donc l'expertise internationale de Popup Business School pour la partie formation et l'expertise terrain et d'incubation de Bidaya et MCISE, en plus de l'implication d'Afriquia, forte de ses 60 ans d'existence et de sa présence sur l'ensemble du Royaume.

Ce programme se démarque par sa dimension nationale et inclusive. Il s'adresse en effet à tous les Marocains, quels que soient leur région d'implantation et leur niveau social ou scolaire. «1000 Fikra» ambitionne d'encourager et d'accompagner les porteurs de projets dans la concrétisation de leurs idées. Ce programme donne accès à un bootcamp de près de deux semaines et forme les porteurs d'idées aux fondamentaux de l'entrepreneuriat au travers d'une méthode originale inspirée de la méthode PopUp Business School qui a fait ses preuves à l'international et a été adaptée au contexte marocain.