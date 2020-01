© Copyright : DR

Kiosque360. Plus de 25 millions de passagers sont passés par les aéroports du royaume, qui ont tous connu une bonne dynamique. L’Europe capte 79% du trafic aérien international.

Les différents aéroports du royaume ont accueilli, durant l’année, pas moins de 25,059 millions de passagers, enregistrant ainsi un record par rapport aux exercices précédents, nous apprend le quotidien Aujourd’hui le Maroc dans son édition du 27 janvier.

Le flux atteint durant 2019 s’inscrit en hausse de 11,18% par rapport à l'année précédente. S’agissant du trafic international, l’ONDA recense 22 millions de passagers, un flux en hausse de 9,80% comparé à 2018. Le trafic aérien national s’est, pour sa part, nettement renforcé durant l’exercice 2019. L’Office fait ainsi ressortir une progression de 22,46%, soit plus de 3 millions de passagers locaux.

L’Europe continue de se positionner en tête des marchés émetteurs. Cette destination capte 79% du trafic aérien international. On relève, à ce propos, l’arrivée de 17,46 millions de passagers en provenance de l’Europe, en amélioration de 10,82%. La croissance du trafic aérien international concerne également les segments de l’Amérique du Nord, les pays du Maghreb, le Moyen et Extrême Orient et l’Afrique.

S’agissant de la dynamique observée au niveau de l’ensemble des infrastructures aéroportuaires du Royaume, l’aéroport Mohammed V rafle toujours d’importantes parts. Le principal aéroport international du Royaume accapare à lui seul plus de 41% du trafic aérien global, accueillant ainsi plus de 10,30 millions de passagers en 2019. Ce flux s’inscrit en hausse de 5,88% par rapport à la même période de l’année précédente. L’Office relève, par ailleurs, de fortes croissances au niveau des autres aéroports du Maroc. Tel est le cas de l’aéroport de Dakhla dont le flux s’est amélioré de 26,75% en 2019. L’aéroport de Marrakech a, pour sa part, vu son flux de passagers se redresser de 21,13% sur la même période.