Kiosque360. Le prochain budget a été au centre d’une rencontre organisée par le Forum des experts-comptables et financiers du RNI. Objectif: explorer les perspectives économiques de la prochaine loi de Finances.

Le Forum des experts-comptables et financiers du RNI (Rassemblement national des indépendants) décortique la loi de Finances 2020. Le prochain budget a été au centre d’une rencontre organisée récemment dans le but d’explorer les perspectives économiques de la prochaine loi, dont l’entrée en vigueur effective est prévue pour le 1er janvier prochain, rapporte le quotidien Aujourd’hui le Maroc dans son édition du 23 décembre.

La rencontre a été marquée par la participation de plusieurs membres du bureau politique ainsi que des représentants des organisations parallèles du parti, sans oublier celle des acteurs économiques du monde des affaires dans les secteurs public et privé. Lors de son intervention, Réda Lahmini, président du Forum, a fait savoir que l’organisation de l’événement intervenait après l’adoption par les parlementaires, il y a de cela quelques jours, du projet de loi de Finances 2020. La même source a révélé que son organisation jouait un rôle important dans l’accompagnement du parti ainsi que de ses groupes parlementaires dans les deux Chambres, pour l’examen des dossiers en rapport avec les domaines économiques et le projet de loi de Finances.

Durant les deux dernières années, le Forum a permis, selon son président, de mettre en lumière plusieurs dispositions et de produire plusieurs propositions présentées par les groupes parlementaires, comme des amendements. De son côté, Mohamed Boussaid, membre du bureau politique, a fait savoir que le RNI demeurait optimiste concernant l’avenir économique du Royaume, expliquant que la dynamique enregistrée par le pays permettrait de servir l’économie nationale sur la base de mesures incitatives, en plus du soutien et de l’accompagnement des différents acteurs. Boussaid n’a pas manqué de rappeler que le Maroc était sur le point de lancer le chantier de développement, à savoir le nouveau modèle de développement, à travers une commission spéciale comptant dans ses rangs des compétences nationales. Le membre du bureau politique a expliqué que le RNI accompagnerait ce chantier à travers l’organisation, chaque week-end, de rencontres régionales dans le cadre de l’initiative «100 jours, 100 villes».