Le secteur des œufs de consommation subit des pertes quotidiennes estimées à 7,2 millions de dirhams. La filière accuse un double choc dans lequel l’abondance de production est conjuguée à la hausse du prix de l’alimentation pour volaille. Le point avec les professionnels.

L’élevage de poules pondeuses et la production d’œufs traversent une crise asphyxiante inédite à cause de la surproduction et de la hausse du prix de l’alimentation pour volaille, laquelle représente entre 70 et 80% du coût de production des œufs destinés à la consommation.

Interrogée par Le360, Zineb Zaim, membre de l’Association nationale des producteurs d'œufs de consommation, a indiqué que le secteur subit des pertes quotidiennes estimées à 7,2 millions de dirhams, soit 6 milliards de dirhams en 2 ans, puisque l’activité subit un double coup consistant en une abondance de l’offre et une hausse du prix de l’alimentation pour volaille, engendrant une chute des prix.

Elle explique que le prix des matières premières qui entrent dans la composition des aliments pour volailles a fortement augmenté, notamment celui du maïs et du soja. Résultat: le prix des aliments pour volailles, qui représentent entre 70 et 80% du coût de production des œufs destinés à la consommation, est passé de 3 dirhams à 5,5 dirhams le kilogramme.

De son côté, un grossiste d’œufs a signalé que le prix sortie ferme d’un œuf de consommation s’élève à 0,55 dirham l’unité, alors que son coût de production dépasse ce prix (il est estimé par l’Association nationale des producteurs d'œufs de consommation à 0,95 dirham, NDLR), précisant que le prix à la vente au public en détail n’a toujours pas subi de hausse.

Il a, par ailleurs, estimé que cette situation pourrait menacer l’ensemble du secteur et pourrait avoir des répercussions néfastes sur toutes ses composantes.

Dans un communiqué diffusé le 14 juin, l’Association nationale des producteurs d'œufs de consommation a appelé la Fédération interprofessionnelle de la filière avicole et le ministère de l'Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts à intervenir en urgence, et soutenir la chaîne de production en fournissant les moyens logistiques appropriés pour améliorer la compétitivité du secteur sur les marchés étrangers. Ce qui permettra d'éviter l’effondrement de ce secteur.