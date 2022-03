© Copyright : DR

On en sait un peu plus sur les modalités du dispositif d’aide qui sera mis en place par le gouvernement, pour atténuer l’impact de la flambée du prix du gasoil sur les professionnels du transport.

Nous vous l’annoncions dans un précédent article, le gouvernement a décidé d’accorder une subvention aux transporteurs. L’objectif est d’éviter de répercuter la hausse du prix des carburants sur les tarifs de transport et, par conséquent, de préserver le pouvoir d’achat des consommateurs.

Une source proche du dossier nous confie que l’ensemble des transporteurs, toutes catégories confondues, peuvent bénéficier de la subvention étatique.

Dans le segment du transport de voyageurs, chacune des composantes (petit taxi, grand taxi, autobus, autocar) sera adossée à un barème spécifique.

Concernant le transport de marchandises, le montant de la subvention sera déterminé en se basant notamment sur le tonnage de chaque type de véhicule (camion, poids lourd, etc.).

Les bases de données des ministères de l’Intérieur (wilaya et préfecture) et des Finances (la data relative à la récupération de la TVA sur le gasoil disponible auprès de la Direction générale des impôts) serviront de référence pour la définition des paramètres et des conditions d’octroi de la subvention de l’Etat.

La collecte des données et le versement de la subvention se feront selon une périodicité mensuelle, ajoute la même source.

Le nouveau dispositif d’aide sera encadré par une plateforme électronique qui sera lancée dans un délai de 15 jours, a annoncé le gouvernement, représenté par les ministres du Transport (Mohamed Abdeljalil) et du Budget (Fouzi Lekjaa), lors d’une rencontre avec les représentants des syndicats et associations de transporteurs, tenue ce lundi 14 mars 2022, à Rabat.



Les transporteurs concernés vont devoir déposer leurs demandes à travers cette plateforme digitale avant de pouvoir recevoir l’aide de l’Etat sur leurs comptes bancaires.

Fouzi Lekjaa et Mohamed Abdeljalil n’ont pas dévoilé le montant du budget réservé à cette opération, ni les modalités d’octroi de ladite subvention.