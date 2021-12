© Copyright : DR

Kiosque360. A fin octobre 2021, la facture énergétique s’est consolidée de 17,7 milliards de dirhams (+43,1%) et les exportations se sont établies à 260,15 milliards de dirhams (+20,7%), d’après les derniers indicateurs de l’Office des changes. Cet article est une revue de presse du quotidien Aujourd’hui le Maroc.

La facture énergétique grimpe. D’après les derniers indicateurs de l’Office des changes, elle s’est consolidée de 17,7 milliards de dirhams, soit +43,1% par rapport à la même période l’année passée. La raison? La hausse des approvisionnements en gas-oils et fuel-oils qui ont augmenté de 9,2 milliards de dirhams à fin octobre suite à l’accroissement de 34% des prix, rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 6 décembre, précisant que cette hausse se conjugue à l’élévation des quantités importées qui se sont appréciées de 10,7% par rapport au volume observé à la même période un an plus tôt.

S’agissant des exportations, l’Office des changes observe une amélioration de 20,7%, soit un additionnel de 44,55 milliards de dirhams comparé à l’année précédente, se situant ainsi à 260,15 milliards de dirhams à fin octobre 2021.

L’ensemble des secteurs affiche une hausse. Les exportations des phosphates et dérivés ont enregistré 61,16 milliards de dirhams à fin octobre, soit +47,2, suite à l’accroissement de 12,26 milliards de dirhams des ventes des engrais naturels et chimiques après l’effet prix en hausse de 59,8%, explique le journal.

Pour ce qui est des exportations du secteur automobile, elles sont en progression de 12,4% à fin octobre, atteignant 66,22 milliards de dirhams, soit un accroissement de 7,31 milliards de dirhams. Les exportations du textile connaissent 5 milliards de dirhams de hausse, enregistrant 30,26 milliards de dirhams à fin octobre. Et les exportations du secteur agriculture et agroalimentaire ont grimpé de 9,1%, soit 4,67 milliards de dirhams par rapport à la même période de l’année passée. L’Office des changes indique que le creusement du déficit commercial est de 26,6% à fin octobre, ce qui représente un manque à gagner de 164,17 milliards de dirhams.