Gels hydroalcooliques: le plafonnement des prix prolongé de six mois

La crise sanitaire du coronavirus exerce une pression considérable sur la chaîne d'approvisionnement des alcools, en particulier l'éthanol destiné à la fabrication des gels hydroalcooliques.

Sur décision du ministère de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’administration, et après consultation du Conseil de la concurrence, le plafonnement du prix des gels hydroalcooliques vient d’être prolongé de six mois. La décision a été publiée au dernier Bulletin officiel.

Cette prorogation de six mois, en vigueur depuis le 16 septembre 2020, entre dans le cadre des mesures préventives prises pour lutter contre la pandémie de Covid-19. Elle vise à lutter contre la spéculation sur les prix de ces produits, et à maîtriser leurs circuits de distribution, afin qu’ils soient accessibles à des prix raisonnables à l’ensemble des Marocains. Ainsi, les prix des gels hydroalcooliques continueront à être disponibles à partir d'un prix plafonné à 15 dirhams pour un flacon de 50 ml et moins, soit 300 dirhams pour un litre. Ce prix plafond inclut l'ensemble des taxes sur la valeur ajoutée (TVA) et s'entend donc Toutes taxes comprises (TTC). Ces tarifs seront appliqués chez les grossistes comme chez les détaillants. Coronavirus: le gouvernement réglemente les prix des masques sanitaires et des gels hydro-alcooliques Le 16 mars dernier, le gouvernement avait adopté un décret fixant le prix qui sera pratiqué sur les gels hydroalcooliques pour une période de six mois. Le Conseil de la concurrence avait jugé «recevable» la demande du gouvernement, car "elle réunit les conditions stipulées par l’article 4 de la loi n° 104.12 relative à la liberté des prix et de la concurrence". Dans son avis, le Conseil avait recommandé que ce plafonnement des prix n’excède pas six mois, prorogeable une seule fois. Le gouvernement a donc décidé cette semaine d’activer cette option, alors que la pandémie de Covid-19 redouble d’intensité dans plusieurs villes du Royaume.

Par Amine Kadiri