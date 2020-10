Faire face aux impacts du Covid-19: en Afrique, Bank Al-Maghrib est la plus audacieuse des banques centrales

Les Banques centrales des 5 premières puissances économiques africaines.

Les Banques centrales africaines sont en première ligne dans la lutte contre les impacts économiques du coronavirus. Taux directeurs et réserves monétaires obligatoires figurent parmi les instruments les plus usités. A ce titre, Bank Al-Maghrib s’affiche comme la plus audacieuse d'entre elles.

Par Moussa Diop