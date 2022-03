© Copyright : Dr

Kiosque360. Dans sa toute dernière étude, le Fonds monétaire arabe classe le Maroc parmi les pays arabes les mieux lotis en matière de climat des affaires, de gouvernance, de liberté économique… Cet article est une revue de presse du journal Aujourd’hui Le Maroc.

Aujourd’hui Le Maroc nous apprend dans sa publication de ce mardi 29 mars que le Maroc est plutôt bien classé parmi les pays arabes en matière de climat des affaires, de gouvernance, de liberté économique, etc.

Citant le Fonds monétaire arabe, le quotidien indique que les pays arabes ont toujours du mal à attirer les investissements directs étrangers. Il faut dire que la toute dernière étude du Fonds intitulée «Le rôle de la liberté économique, de la gouvernance et de l’environnement des affaires pour attirer les investissements étrangers directs dans les pays arabes» renseigne beaucoup sur le sujet. On apprend ainsi que l’étude révèle que les indices de liberté économique tels que les indices de liberté monétaire et financière sont significativement et positivement liés à l’attractivité des investissements directs étrangers dans le monde arabe, et que l’indice de qualité de la réglementation surpasse tous les autres facteurs de gouvernance pour attirer les flux d’investissements directs étrangers dans la région arabe.

«Pour favoriser les entrées d’investissements directs étrangers dans ces pays, les décideurs politiques doivent garantir un niveau élevé de liberté économique, l’efficacité de leurs systèmes de gouvernance, la qualité de leurs institutions et la stabilité de leur environnement commercial, tout en renforçant et en réformant les lois et réglementations pertinentes, en abaissant les barrières à l’entrée pour les entreprises, la limitation des risques et l’amélioration des politiques de coopération», explique-t-on.

Le quotidien fait remarquer que malgré les difficultés constatées, des améliorations en termes de liberté économique ont été relevées dans certains pays de la région à l’instar du Maroc qui figure dans le bloc des pays qui fournissent des efforts considérables pour améliorer son attractivité à ce niveau.

«Pour illustrer le degré global de liberté économique dans la région, le Fonds monétaire arabe s’est référé au rapport 2021 de Heritage Foundation. Il ressort que le degré moyen de la liberté économique dans le monde arabe se situe entre 50 et 80%. Les Emirats Arabes Unis décrochent une moyenne de 76,9% se situant ainsi à la 14ème place au niveau mondial, suivi du Qatar 72%, du Bahreïn 69,9%, Arabie Saoudite 66%, La Jordanie et Oman 64,6%, le Koweït 64,1% et le Maroc 63,3%», détaille le Fonds.

Aujourd’hui Le Maroc précise que s’agissant de l’indice de liberté d’entreprise, le Maroc s’érige parmi les pays qui améliorent leur climat d’affaires pour attirer davantage d’entreprises. De même, le Royaume figure parmi les pays arabes ayant fourni un important effort pour réformer leurs lois et réglementations commerciales afin d’atteindre un niveau élevé de liberté et d’attirer les investissements directs étrangers.



«Il ressort également que le Maroc fait partie des pays ayant développé leur degré de liberté d’investissement à l’instar du Bahreïn, la Jordanie, l’Égypte et Oman au moment où des freins persistent au niveau des autres pays de la région comme la bureaucratie ou encore les contrôles de capitaux. Notons que les résultats de cette étude ont des implications politiques substantielles pour les décideurs des pays arabes», précise le jouyrnal.

Le Fonds plaide entre autres pour la simplification des systèmes de réglementation des investissements dans la région et ce en adoptant un ensemble de règles simples et équitables.