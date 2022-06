Disty Technologies, bientôt cotée à Casablanca: tout sur la première introduction en Bourse de 2022

Lors de la conférence de presse de présentation de l'IPO de Disty Technologies, organisée à la Bourse de Casablanca, mercredi 29 juin 2022.

© Copyright : Khalil Essalak / Le360

La Bourse de Casablanca va accueillir une nouvelle entreprise: l’importateur et distributeur de produits et solutions informatiques, Disty Technologies, une société détenue par Younès El Himdy (33,8% du capital), le Fonds PME Croissance (58,3%) et Ahmed Reda Chami (7,8%). Montant de l'opération: 171,7 millions de dirhams.

Au cours d’une conférence de presse à l’occasion de cette introduction en Bourse, organisée au siège de la place casablancaise ce mercredi 29 juin, Younès El Himdy, président-directeur général de Disty Technologies, a expliqué ce qui motivait cette IPO (pour Initial public offering): «l'objectif est d’institutionnaliser Disty et son capital en ouvrant l’actionnariat aux investisseurs institutionnels, aux investisseurs financiers et au grand public, et de se positionner en tant que valeur pionnière de marché alternatif de la Bourse de Casablanca destiné aux PME». Il est aussi question, a-t-il ajouté, «d’offrir une liquidité pour le Fonds d’investissement ayant accompagné la société pendant 10 ans (le Fonds PME Croissance, Ndlr.) depuis sa création et d'optimiser les coûts de financement de la société». S’agissant du timing de cette IPO, le PDG de Disty Technologies explique que la crise actuelle, qui fait que l’investissement en actions n’est pas bon, n’est que conjoncturelle. En revanche, poursuit-il, «la décote du prix de l'action Disty proposée fait de ce titre l’un des meilleurs investissements actuels, étant donné que le secteur des nouvelles technologies est en croissance constante dans le monde entier, puisque la demande est très importante et est devenue nécessaire pour que les entreprises restent dans la course». Quel premier trimestre euphorique pour les entreprises minières en Bourse! L'introduction en Bourse de Disty Technologies s'effectuera via une augmentation de capital de 218.310 actions, avec la suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, et une cession de 386.191 actions existantes. Au total, 604.501 actions seront proposées au public. La période de souscription est, quant à elle, prévue du 5 au 8 juillet 2022 à 15h30 inclus, le prix de l’action est fixé à 284 dirhams. Le montant total de l’opération est de 171,7 millions de dirhams. Les fonds levés dans le cadre de l’opération d’augmentation de capital permettront à Disty Technologies d’accompagner le développement des outils et des moyens de gestion de la Société, de financer les besoins en fonds de roulement en plus de financer les opportunités de croissance externe. Détenue par Younès El Himdy (33,8% du capital), le fonds PME Croissance (58,3%) et Ahmed Reda Chami (7,8%), Disty Technologies a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires de 456 millions de dirhams, en croissance de 12% par rapport à 2020, et un bénéfice net de 18,3 millions de dirhams. En 2022, l'entreprise prévoit de réaliser un chiffre d’affaires de 481 millions de dirhams et des bénéfices de 18,8 millions de dirhams. L’entreprise promet de distribuer pour la première fois un dividende de 15 dirhams par action. Tarik Senhaji, directeur général de la Bourse de Casablanca, a de son côté déclaré que cette première IPO de l’année constituait également la première transaction dans le marché alternatif, lequel constitue un nouveau compartiment de la Bourse de Casablanca qui a été créé pour les PME. Il a précisé par ailleurs que Disty Technologies fait partie de la première cohorte d’«Elite», le programme d’accompagnement des entreprises pour les préparer aux exigences des marchés financiers, lancé en 2016 par la Bourse de Casablanca et London Stock Exchange.

Par Hajar Kharroubi et Khalil Essalek