En partenariat avec la compagnie aérienne Air Arabia, le conseil régional du Souss Massa alloue une subvention annuelle de 21,3 millions de dirhams pour le renforcement des connexions aériennes avec les autres régions du Royaume. 15 millions sont réservés à la desserte de Rabat et 6,3 millions à Tanger, précise Aujourd’hui le Maroc dans son édition du 4 mars.

Le conseil fait du désenclavement aérien de la région du Souss l’une de ses principales priorités et vient d’approuver, lors de sa session ordinaire, la modification de deux conventions de partenariat conclues avec la compagnie low cost Air Arabia. Il entend ainsi démocratiser le transport aérien et mieux désenclaver Agadir. Cette nouvelle convention, signée également avec le département du tourisme et la wilaya de la région Souss Massa, porte sur le renforcement des connexions aériennes au départ d’Agadir vers les villes de Rabat et Tanger. Les connexions lancées en octobre 2018, suite à l’accord de partenariat, ont enregistré un véritable succès avec un taux de remplissage qui frôle les 62% et s’est situé entre 75 et 92 % ces six derniers mois.

La première convention relative à la ligne Agadir-Rabat porte sur l’ajout de deux vols hebdomadaires supplémentaires entre les deux villes, qui en comptent actuellement trois. Le premier est programmé pour le 29 mars et le second pour le 25 octobre. Ces lignes seront assurées par un Airbus A320 de la compagnie aérienne Air Arabia, d’une capacité de 174 sièges, alors que les prix ont été fixés à 300 dirhams l’aller simple pour les 80 premiers sièges et à 500 dirhams maximum pour le reste. En vertu de cette convention, la Région Souss Massa s’engage à augmenter le montant annuel consacré à cette ligne pour atteindre 15 millions de dirhams au lieu de 9 millions auparavant.

La seconde convention ratifiée et modifiée par les membres du Conseil régional porte sur le renforcement des dessertes aériennes entre l’aéroport d’Agadir Al Massira et Tanger Ibn Battouta, pour une enveloppe budgétaire totale de 12,6 millions de dirhams supportée par le Conseil régional de Tanger-Tétouan Al Hoceima et celui du Souss Massa. Les prix ne vont subir aucun changement et ont été fixés à 300 dirhams l’aller simple. Le reste est variable en fonction de l’offre et de la demande, mais ne dépassera pas 530 dirhams.