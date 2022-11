© Copyright : DR

La moyenne des délais de paiement déclarés par les Etablissements et entreprises publics (EEP) a atteint 36,6 jours à fin septembre 2022. Les principaux résultats du classement des bons et des mauvais payeurs.

En amélioration de 2,8 jours, comparativement à l'année dernière, la moyenne des délais de paiement déclarés par l’ensemble des EEP a atteint 36,6 jours à fin septembre 2022, indique la Direction des entreprises publiques et de la privatisation (DEPP), relevant du ministère de l'Economie, des Finances et de la Réforme de l'administration.

Globalement, les délais de paiement des entreprises publiques s’inscrivent dans un trend baissier depuis plusieurs mois, toutefois, certains établissements publics continuent de pratiquer des délais de paiement anormalement longs.

Parmi les mauvais payeurs, la Société d'études et de réalisations audiovisuelles (Soread) qui affiche des délais de paiement de 320 jours, l’Office national de l'électricité et de l'eau potable (Onee) avec 121 jours ou encore l’Université Hassan II de Casablanca qui met, en moyenne, 140 jours pour s'acquitter de ses factures auprès de ses prestataires.

Liste des 10 EEP ayant déclaré les délais les plus longs à fin septembre 2022.

© Copyright : DR

Pour les bons payeurs, on retrouve en tête de liste l'Agence urbaine de Berrechid-Benslimane et celle de Tétouan avec seulement 1 jour, suivies des agences urbaines de Rabat-Salé et de Skhirat-Témara et l’Institut Sidi Mohammed des Techniciens spécialisés en gestion et commerce agricole avec 2 jours de délai.

Liste des 10 EEP ayant déclaré les délais les plus courts à fin septembre 2022.

© Copyright : DR