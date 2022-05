© Copyright : Souilme Bouaamoud / Le360

Le360 a accompagné l'équipage d'un navire de pêche pendant trois jours dans les mers de Dakhla. L’objectif était de voir à quoi ressemble la vie en haute mer, et de découvrir les différentes machines et techniques utilisées dans le processus de pêche. Les images.

Il existe autant de navires de pêche que de techniques de pêche, mais sont considérées comme bateaux de pêche les embarcations de toutes les tailles qui naviguent en eau douce, saumâtre ou marine, et qui sont utilisées pour la capture des poissons (sauf baleine), coquillages et crustacés.

L'équipe de Le360 a décidé de prendre part à un voyage de trois jours le long des côtes maritimes de Dakhla, à bord d’un navire de pêche de type frigorifique. L’objectif était de suivre de près l’équipage, et voir le fonctionnement de chaque machine et technique utilisée dans le processus de capture de poissons.

Tout d'abord, les données du navire de pêche sont relayées de manière sécurisée par les satellites de télécommunication et les stations terrestres aux centres de surveillance des pêches. La VHF (Very High Frequency) est un appareil qui permet de communiquer grâce à des ondes radio hertziennes.

«C’est le système de communication incontournable en mer, car il permet aussi bien de communiquer entre navires que d’émettre et de recevoir des appels de détresse et de sécurité», explique Abdelhamid Injarene, second capitaine, interrogé par Le360.

Mais ce n’est pas tout. Un nouveau système de pesage est mis en place à bord de ce navire de pêche pour une meilleure valorisation des captures et une meilleure maîtrise des quantités déchargées par les navires RSW (Refrigerated Sea Water). Ce système consiste à mettre en place des équipements dotés de mécanismes spécifiques, permettant une meilleure maîtrise des quantités de poisson déchargées ainsi qu’une identification plus précise des espèces ciblées par la flotte.

Par ailleurs, les installations frigorifiques sont particulièrement importantes à bord de ce navire, comprenant, entre autres, un bac à aubes tournantes pour la congélation immédiate du poisson à la sortie même des filets. Le poisson congelé sera ensuite stocké dans des chambres froides. Il est ainsi nécessaire de conserver des échantillons pendant un temps relativement long pour les ramener à terre en bon état.

«Les poissons capturés doivent être conservés dans une température inférieure à 5°, mais ici, nous faisons en sorte de respecter l’intervalle 0°- 1°», précise Mohamed Amine Boufehss, chef de l’équipe technique.

Pendant les 72 heures passées en mer, la pêche s’est déroulée en deux temps: le filage, soit la mise à l’eau du filet, et le virage, soit la remontée du filet, le démaillage des captures et le rangement du filet. Chaque activité de pêche (filage, virage, démaillage, rangement) était réalisée par l’ensemble de l’équipage, qui tournait sur les différents postes.