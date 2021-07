© Copyright : DR

Kiosque360. Le bilan du nouveau système de contrôle des produits industriels est très prometteur selon le ministère de l’Industrie, qui indique que la durée moyenne de transmission des résultats de contrôle est passée de 3,73 jours à 1,24 jour.

Le nouveau système de contrôle des produits industriels à l’importation a prouvé son efficacité, nous apprend Aujourd’hui Le Maroc dans sa publication de ce mardi. Le quotidien, qui revient sur la réaction du ministère de l’Industrie face à une vague de messages négatifs sur l’efficacité de ce dispositif, indique que ce nouveau système vise à lutter contre la fraude en s’assurant de la conformité des produits aux critères de la sécurité du consommateur, et ce tout en réduisant considérablement les délais d’importation.

Les données du ministère montrent ainsi une forte réduction des fraudes et des délais. On apprend que la durée moyenne de transmission des résultats de contrôle est passée de 3,73 jours à 1,24 jour et avec une durée moyenne de programmation des visites physiques passée de 1,85 jour à 0,93 jour.

Pour rappel, la mise en place de ce système s’inscrit dans le cadre d’une refonte intégrale, avec à la clé la dématérialisation du contrôle. Il a ainsi permis une meilleure coordination entre les autorités impliquées, la traçabilité des interventions et la structuration des règles du contrôle permettant d’assurer l’équité entre les opérateurs économiques.

«Ce système impose à certains produits industriels de se soumettre au contrôle dans leurs pays d’origine et implique, en toute logique, de travailler avec des opérateurs ayant une présence au niveau mondial. Cela permet d’éviter que des produits aux standards qualité et/ou sécurité médiocres ou des produits présentant un risque pour le consommateur et l’environnement se retrouvent sur le territoire marocain», souligne le département de Moulay Hafid Elalamy, qui tient à rappeler que ce modèle n’est pas propre au Maroc.

«Il a été élaboré sur la base d’une étude impliquant des experts internationaux et un benchmark auprès de plusieurs pays faisant preuve d’agilité et d’innovation afin d’accompagner la croissance de leurs opérations commerciales», explique le ministère. Aujourd’hui Le Maroc indique qu’en vue de s’assurer du bon fonctionnement du système, des équipes du ministère veillent au suivi des organismes au quotidien, aux niveaux régional et central.

«Le travail de ces équipes a abouti à la suspension d’un organisme en 2020 et d’un deuxième en 2021. Le reste des équipes du ministère, qui intervenaient précédemment dans le contrôle à l’importation, a été redéployé pour renforcer la surveillance du marché local. Il convient de préciser que le système d’information est exclusivement géré par les services centraux du ministère en concertation avec ses directions régionales», conclut le journal.