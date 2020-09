© Copyright : DR

Kiosque360. Une enquête récemment publiée par le groupe Sunergia dévoile les préférences des Marocains quant aux supermarchés. Voici les détails.

C’est une enquête édifiante que vient de publier le groupe Sunergia. Elle porte sur les préférences des Marocains par rapport aux super et hypermarchés.

Aujourd’hui Le Maroc, qui revient sur les grandes lignes de cette enquête dans sa publication du jour, fait remarquer que 33% des Marocains résidant en milieu urbain fréquentent au moins une fois par semaine les grandes et moyennes surfaces, et que cette proportion est de 43% à Casablanca, où le pouvoir d’achat est élevé. 25% des consommateurs n’ont jamais mis les pieds dans une grande ou moyenne surface (GMS) principalement des personnes à faible revenu, apprend-on également. Et 21% des consommateurs fréquentent ce type de points de vente au moins une fois par mois. La même proportion fréquente 2 fois par mois les GMS.

On note aussi que la majorité de ces «conquis» fait partie d’une catégorie socioprofessionnelle aisée (classe moyenne et plus). Ces habitués résident surtout dans la région de Casablanca, précise Aujourd’hui Le Maroc, ajoutant qu’ils sont adeptes des enseignes Marjane et Carrefour, et qu’ils ont généralement un niveau d’instruction avancé (universitaire).

On apprend aussi que 40% des seniors mariés âgés de 45 ans et plus sont des adeptes du circuit traditionnel. Selon l’étude, 40% de l'échantillon se rend rarement ou jamais dans les GMS. «Ce sont principalement des personnes dont le revenu est inférieur à 6.000 dirhams et qui habitent dans toutes les régions du Maroc. Les occasionnels quant à eux fréquentent rarement les grandes surfaces (une fois par mois ou plus rarement), mais 29% fréquentent l’enseigne BIM. Ce sont principalement des hommes mariés de 35 ans et plus et résidant dans toutes les régions du Maroc. 53% des sondés préfèrent se rendre au marché de fruits et légumes», apprend-on aussi.

Autre chose, en termes de lieu d’achat par catégorie de produit, l’épicerie de quartier arrive en tête du podium pour les catégories «eaux et boissons», «produits laitiers» et les «produits d’entretien et de nettoyage». Et le marché vient en premère position pour les catégories «fruits et légumes» ainsi que celle des «viandes et poissons». «53% des sondés préfèrent se rendre au marché pour faire leurs courses de fruits et légumes, 22% dans les épiceries de quartier et 11% dans les magasins spécialisés», précise Aujourd’hui Le Maroc.